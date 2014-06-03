Cilt kanserinin tedavisinde önemli adım

Londra Merkezli Ulusal Sağlık Sistemi Vakfı'nda kanser hastalıkları üzerine araştırmalar yürüten Doktor David Chao, cilt kansernin tedavisinde kullanılmak üzere üretilen iki ilaç ile önemli bir adım attıklarını belirterek, "Yeni ilaç Pembrolizumab kanser tedavisinde yeni bir çığır açabilecek potansiyele sahip gibi gözüküyor" dedi. Hâlâ test aşamasında bulunan Pembrolizumab ve Nivolumab adlı her iki ilaç da, kanserli hücrelerin bağışıklık sisteminden saklanmasını önleyebilir. Geliştirilen yeni tedavi yöntemiyle vücudun bağışıklık sisteminin kötü huylu tümörleri hedef alarak etkisiz hale getirmesi sağlandı. Hücre yapısını bozarak ilerleyen ve diğer organlara da yayılan cilt kanseri tedavisinin oldukça zor olduğu düşünülüyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar cilt kanserine yakalananların ortalama ömrü 6 aydı.

Daha uzun yaşam

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 411 kanserli hasta üzerinde denenen yeni ilaç pembrolizumab, hastaların yüzde 69'unun en az bir yıl hayatta kalmasını sağladı. Şimdi ilaç benzer şekilde kendisini bağışıklık sisteminden saklayabilen tümörler üzerinde de denenecek.

64 yaşındaki kanserli bir hastasının Ekim ayından bu yana her üç haftada bir yeni ilaçtan aldığını söyleyen Doktor Chao, "Yeni tedaviye başlamadan önce zor yürüyordu. Kanser akciğerlerine yayılmıştı. Ancak sadece üç dozdan sonra akciğerlerdeki tümörün temizlendiğini gördük" dedi. Doktor Chao'nun hastası Warwick Steele, "Ayağa kalkmaya çalışırken bile çok yoruluyordum. Gerçekten traş olurken bile halsiz düşüyordum. Ama şimdi normale döndüm. Bahçe düzenlemesi de yapıyorum alışverişe de gidiyorum" diyor.

İki ilaçlı tedavi

Diğer bir deneysel ilaç Nivolumab ise, hâlâ kanser tedavilerinde kullanımda olan bir diğer ilaçla birlikte denendi. İlacın test edildiği 53 kanser hastası arasında ilk bir yılın sonunda hayatta kalma oranı yüzde 85 oldu. İki yıl sonundaki oran ise yüzde 79. Swansea Tıp Okulu Profesörü John Wagstaff, "Artık bu yeni tedavi yöntemiyle tümör tedavisinde yeni bir aşamaya geçtiğimiz konusunda ikna oldum" dedi.

İngiltere Kanser Araştırmaları Merkezi'nden Profesör Peter Johnson ise, "Kanser hastalığı ilerlemiş insanlar için yeni tedavi türlerinin ortaya çıktığını görmek çok heyecan verici" dedi.

Şimdi yeni tedavi yöntemleri çok daha büyük örneklem grupları üzerinde deneniyor. Bir yıl sonra alınacak ilk sonuçlar yeni ilaçların gerçekten kansere çare olup olmadığını gösterecek.