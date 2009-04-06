Cilt kanserinde erken tanı için cihaz geliştirildi

İsrailli bir firma, cilt kanserinde erken tanı sağlayacak bir cihaz geliştirdi.



"Skin Cancer Scannning" adlı firma tarafından geliştirilen cihazın, halen Petah Tikva'daki Beilinsion hastanesinde klinik testlerden geçirildiği belirtiliyor.



Cihaz, fiber-optik kablolar kullanılarak, muhtemel kanserli hücrelerin taranmasında çok daha kesin veriler sağlıyor. Cihazın, cilt kanserinin belirli tiplerinin saptanmasında, halihazırda kullanımda bulunan cihazlardan yüzde 92 oranında daha etkili sonuç verdiği ifade edildi.



Kanserin en yaygın biçimlerinden biri olan cilt kanserinde, hastalığın belirlenmesinde genellikle iki aşamalı yöntem kullanılıyor. İlk aşamada, doktorca yapılan muayeneden sonra, doktor hastanın risk altında olduğuna inanırsa, ikinci aşamada hastaya biyopsi uygulanıyor. Ancak doktorların muayenesinin kesin olmadığı ve birçok hastaya gereksiz biyopsi uygulandığı da vurgulanıyor.



Skin Cancer Scanning firmasının yöneticisi Yossi Biderman, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, kesin tanı yöntemlerinin bulunması için milyonlarca dolarlık yatırım yapıldığını, ancak şimdiye kadar güvenilir olan tek aracın bile geliştirilemediğini söyledi.



Yeni teknoloji, kanserli hücrelerin sağlıklı hücrelerden daha hızlı çoğalması ve bu sırada hızlanan metabolik eylemlerin daha yüksek frekansta enerji yayması esasına dayanıyor. Cihaz da hızlanan bu enerjiyi algılıyor.



Biderman, tanıda yüzde 95 düzeylerine erişecekleri beklentisinde olduğunu da belirtti.



(AA)

