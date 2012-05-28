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Sağlık

Cilt kanseri gençler arasında artıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, cilt kanseri genç yetişkinler arasında artış kaydediyor. Solaryum ve çocukluktaki güneş yanıklarının bu artıştan sorumlu olduğu düşünülüyor

28 Mayıs 2012 14:58

Minnesota eyaletinde 1970-2009 yılları arasındaki tüm tıbbi kayıtları kontrol eden Mayo Clinic uzmanları, bu süreçte cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olan melanomun kadınlar arasında sekiz kat, erkekler arasında ise dört kat artış kaydettiğini ortaya çıkardı.
Ancak ölüm oranlarının aynı zaman zarfında azaldığını kaydeden araştırmacılar, erken müdahalenin bunda etkili olabileceğini bildirdi.


Solaryumun etkisi


Mayo Clinic dermatologlarından Jerry Brewer, özellikle 20'li ve 30’lu yaşlardaki kadınlarda muazzam bir artış olduğunu ifade etti. Brewer, “Diğer çalışmalarda olduğu gibi oranlarda artış bulacağımızı bekliyorduk ancak Ulusal Kanser Enstitüsü’nün raporlarından bile daha yüksek oranlara ulaştık” dedi.

Brewer, araştırmada artışın nedenlerine odaklanmadıkları halde, diğer araştırmacıların solaryuma giden insanların yüzde 74 daha fazla cilt kanserine yakalanma riski taşıdığını bulduklarını hatırlattı.

New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi dermatologlarından Jennifer Stein da solaryumun olası bir etken olduğunu ifade etti.


Açık tenli ve renkli gözlüler risk altında


Çalışmaya dâhil olmayan Stein, “Melanomdaki bu hızlı artışın olası bir açıklaması olarak son yıllarda solaryumun gençler arasında çok popüler olması gösterilebilir” şeklinde konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanların ciltlerini ultraviyole ışınlarından korumaları önemli. Ayrıca melanomun belirtisi olabilecek yeni ya da değişen benleri kontrol etmeliler. Melanoma yakalanıp hayatta kalmanın en önemli anahtarı erken teşhistir.”

Melanom, cilt kanserinin en tehlikeli türü. En fazla risk altında olan kişiler ise açık tenli ve mavi ya da yeşil gözlü insanlar. Güneş altında çok fazla zaman geçirmek, çocuklukta bir ya da birkaç kez kabarık şeklinde güneş yanığına sahip olmak riski artıran etmenler arasında gösteriliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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