Cilo ve Sat dağları, cumhurbaşkanı kararıyla milli park ilan edildi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Hakkari Cilo ve Sat Dağları milli park ilan edildi.

Hakkari Cilo ve Sat Dağları ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Hakkari Cilo ve Sat Dağları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince milli park ilan edildi.

3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi için 2020'nin altıncı ayında çalışma başlatılmıştı. Bölgede onlarca kilise, eskiden yaylacıların koruma amaçlı yaptığı yapılar, dağ silsilesinde Türkiye'nin en yüksek 2 zirvesinin bulunduğu Uludoruk ve 20 bin yıllık buzullar bulunuyor.