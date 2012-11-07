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Çiller'le, Önder üzerinden yüzleşecekler

Darbeleri Araştırma Komisyonu ’nu evinde kabul edecek olan Tansu Çiller, kendisiyle 'yüzleşmek' için toplantıya katılmayı planlayan BDP'li vekiller Buldan, Sakık ve Bozlak'ı ‘Evim müsait değil’ diyerek kabul etmedi

07 Kasım 2012 13:17

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu ’nu evinde kabul edecek olan eski başbakanlardan Tansu Çiller ’le ’yüzleşmek’ için toplantıya gitmeyi planlayan BDP ’li Pervin Buldan, Murat Bozlak ve Sırrı Sakık , sorularını BDP’li Komisyon üyesi Sırrı Süreyya Önder ’le iletme kararı aldı. Önder, arkadaşları adına Çiller’e 90’lı yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetler ve saldırıları soracak.

BDP’li Buldan, “Yalısına gitmek için komisyon yönetimiyle görüştüm. Yüzleşmekte kararlıydım. Ama kendisine iletildiğinde ‘olumsuz’ yanıt vermiş. Gelecek olanları sadece alt komisyon üyeleriyle sınırlı tutmuş. Gerekçe olarak da ‘Evim müsait değil’ demiş. Bunun üzerine ben ve arkadaşlarım sorularını Sayın Önder’e verdi. Bizim adımıza o yüzleşecek” dedi.

Çiler’in başbakan olduğu dönemde TBMM kapısından alınarak tutuklanan eski DEP’li Sırrı Sakık, eşi Savaş Buldan’ı faili meçhul cinayette yitiren BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve DEP yöneticisi olduğu dönemde evinde silahlı saldırıya uğrayan Adana Milletvekili Murat Bozlak görüşmeye katılarak Çiller ile yüzleşeceğini açıklamıştı.

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