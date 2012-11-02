Darbe Komisyonu Tansu Çiller ve Çevik Bir’i ne zaman dinleycek?

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 7 Kasım Çarşamba günü Tansu Çiller’i bir gün sonra 28 Şubat sürecinin genelkurmay ikinci başkanı orgeneral Çevik Bir’i dinleyecek. Çevik Bir, Dolmabahçe Sarayı’nda dinlenecek. Komisyon, Çiller’i nerede dinleyeceğini hazırlanan takvimde belirtmedi. Ancak, Dolmabahçe Sarayı tahminleri yapılıyor.

Bakan Yazıcı da dinlenecek

Çevik Bir’in dinlenmesinden sonra komisyon öğleden sonra Cavit Çağlar’ı , 15.30’da kabineden Hayati Yazıcı’nın bilgisine başvuracak. 28 Şubat komisyonu 10 Kasım günü Yenipazar Cezaevi’nde Mehmet Ağar’ı ziyaret ederek bilgisine başvuracak.