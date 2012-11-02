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Darbe Komisyonu Tansu Çiller ve Çevik Bir’i ne zaman dinleycek?

Komisyon, önümüzdeki hafta Tansu Çiller, Çevik Bir ve Mehmet Ağar'ı dinleyecek

02 Kasım 2012 22:28

 

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 7 Kasım Çarşamba  günü  Tansu Çiller’i bir gün sonra  28  Şubat sürecinin genelkurmay ikinci başkanı  orgeneral  Çevik Bir’i dinleyecek.  Çevik Bir, Dolmabahçe Sarayı’nda  dinlenecek. Komisyon, Çiller’i nerede dinleyeceğini  hazırlanan takvimde belirtmedi. Ancak, Dolmabahçe Sarayı tahminleri yapılıyor.

 

Bakan Yazıcı da dinlenecek

 

Çevik Bir’in dinlenmesinden sonra komisyon öğleden sonra Cavit Çağlar’ı , 15.30’da  kabineden Hayati  Yazıcı’nın bilgisine başvuracak.  28 Şubat  komisyonu 10 Kasım günü Yenipazar Cezaevi’nde Mehmet Ağar’ı ziyaret ederek  bilgisine başvuracak. 

 

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