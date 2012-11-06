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TBMM Darbe Komisyonu, Çiller'i evinde dinleyecek

Komisyon, Çiller'i yarın saat 11:00'de evinde dinleyecek

06 Kasım 2012 21:17

 

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcüsü İdris Şahin, eski başbakanlardan Tansu Çiller'i, İstanbul Yeniköy'deki evinde dinleyeceklerini bildirdi.
 
Şahin, yaptığı açıklamada, komisyonun Tansu Çiller 'i, isteği üzerine, yarın saat 11.00'de Yeniköy'deki evinde dinleyeceğini belirtti.
 
Bu arada komisyon, 8 Kasım Perşembe günü, Dolmabahçe Sarayı'nda, saat 11.00'de Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt 'ı, saat 14.00'te Cavit Çağlar'ı, saat 15.30'da da Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı 'yı dinleyecek.

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