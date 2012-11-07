Tansu Çiller, Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda ağladı!

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, eski Başbakan Tansu Çiller'i Yeniköy'deki yalısında dinledi. Toplantıdan erken ayrılan BDP'li Sırrı Süreyya Önder, Çiller'e, Kürt milletvekillerinin Meclis'ten tekme tokat çıkarılmasını, "Kürt işadamları listesi" ve faili meçhul cinayetleri, Özgür Ülke gazetesinin bombalanmasını sorduğunu belirtti. Önder, Çiller'in duygulanarak ağladığını söyledi.

Komisyondan önce yalıya dönemin Orman Bakanı Hasan Ekinci geldi. Komisyonun saat 11.00 sıralarında geldiği yalıda yapılacak görüşme öncesi basın mensuplarının birkaç dakika görüntü almasına izin verildi. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından komisyon ve Çiller arasındaki görüşme başladı.

Görüşmeden erken çıkan komisyon üyesi BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Çiller'in Yeniköy'deki evinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Önder, Çiller'e "2 Mart Darbesi"ni sorduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Meclis'ten Kürt milletvekillerinin tekme tokat çıkarılmasını, buna Sayın Çiller'in verdiği, 'Bu gölgeyi meclisin üzerinden sileceğiz' demecini sordum. Sayın Grup Başkanvekilimiz Pervin Buldan'ın rahmetli eşinin katledilmesi meselesini... 'Kürt iş adamlarının listesi var', Holiday Inn Oteli'nde verdiği demecin arkasına gelmesi... Bu, Sayın Pervin Buldan'ın sorusuydu, onu yönelttim. Sayın Eşbaşkanımız Gülten Kışanak'ın Özgür Ülke Gazetesi'nde çalışırken gazetenin bombalanması ve bombalanmadan hemen önce Sayın Çiller'in Özgür Ülke gazetesine dönük etkin önlemler alınmasını içeren gizli bir yazısı vardı. O belgeyi kendisine sundum. 'Böyle bir yazınız, talimatınız var. Akabinde bu olmuş. Refah'la asla koalisyon kurmayacağız dediniz, sonra kurdunuz. Kurmanızda yadırgatıcı hiçbir şey görmüyorum demokrasi adına. Ama niye kurmayacağız diye bütün bir dönem gezdiniz' diye, işin bu kısmını sordum."

Çiller'in başbakanlığı döneminde meydana gelen olaylara da değindiklerini anlatan Milletvekili Önder, "Bin 500 Kürt köyü boşaltıldı Sayın Çiller'in iktidarı döneminde. Madımak oldu. Gazi Mahallesi katliamı oldu. Bütün bunları sordum. Cevaplarını benim söylemem şık olmaz.' "Tatmin edici bir yanıt aldınız mı?" sorusuna Önder, "Hayır" karşılığını verdi.

Önder, Çiller'e "Doğan Güreş Paşa ile aranızda tak-şaklı bir ilişki vardı. Siz tak diye söylüyordunuz, o şak diye yapıyordu" dediğini ve Çiller'in bunu açıkladığını söyledi. Refah Partisi'nin mal varlığını araştırma önergesi vermesinin ardından koalisyon kurulması, ardından bu önergenin Refah Partisi tarafından aklanmasının, demokrasinin "hoş şakaları" olduğunu ve gülümsenerek hatırlandığını kaydeden Önder, bir dönem "işlerin böyle çalıştığını" öne sürdü.

"Duygulandı, yani gözleri yaşardı"

Sırrı Süreyya Önder, "Yorumunuz nedir?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Sayın Çiller duygulandı, baya duygulandı yani gözleri yaşardı. 'Benim böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünebilirsiniz? Ben bir anayım' dedi. Ben de tezgahın böyle çalıştığını, yani sistemi hiç bilmeyen birini sistemin önüne koyduklarını ama hayatın olağan akışında.. 'Kürt iş adamlarının listesi var' dedikten sonra keklik gibi Kürtler öldürülünce sormaz mı insan? 'Ben bunların adını yeni duymuştum o zaman'. Peki bu mazeret mi? Giden canlara ne olacak? Sizin beceriksizliğinizin, sizin acemiliğinizin bu ülkeye daha fazla savaş, kan, gözyaşı olarak fatura edilmesinin hesabını, acemiliğinizdeki masumiyete mi vereceğiz? Hangi anaya bunu kabul ettirebilirsiniz? Bunları konuştuk."

Önder'in ayrılmasının ardından, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Çiller'i dinlemeye devam ediyor.