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Çiller, Doğan Güreş'in cenazesinde: Türkiye vatansever evladını kaybetti

Doğan Güreş için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı

16 Ekim 2014 17:14

Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü GATA'da vefat eden eski Genelkurmay başkanı Doğan Güreş için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye bir dönem Güreş'e en yakın isimlerden olan eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı. Çiller, "Türkiye vatansever bir evladını kaybetti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programında olmamasına rağmen 21. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in cenaze törenine katıldı.

Törende, Meclis Başkanı Cemil çiçek, çok sayıda bakan, eski Başbakan Tansu Çiller, Genelkurmay’ın eski başkanlarından Hilmi Özkök ile Işık Koşaner, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları da hazır bulundu.

Güreş'in cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

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