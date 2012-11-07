Çiller: 28 Şubat'ın sorumlusu sadece TSK değil, herkes öz eleştiri yapmalı

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'yla görüşmesinin ardından açıklama yapan eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "Meselenin sorumlusu sadece TSK değildir. Herkesin öz eleştiri yapmasına gerek var." dedi Çiller, 28 Şubat'ın ekonomik faturasının 251 milyar TL olduğunu da dile getirdi

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'i dinledi. Çiller, 28 Şubat sürecine ilişkin bildiklerini Yeniköy'deki evinde komisyon üyelerine anlattı.

Yaklaşık 5 süren görüşme sonrası açıklama yapan Tansu Çiller şunları söyledi:

'28 şubat ezber bozan bir darbedir'

Aslında 28 şubat bir darbedir. Ama farklıdır. Ezber bozan bir darbedir. İki konuda farkı vardır. Birincisi bu darbenin bir kesit olmayışından kaynaklanmaktadır. İkincisi de tankla tüfekle yapılmamıştır. Meclisin kapısına bir kilit vurulmamıştır.

Meclisin çoğunluğunu temsil eden partilere rağmen meclisin çoğunluğuna iktidar kurulma yetkisi verilmiyorsa azınlığa bu yetki veriliyorsa ve beklenerek iktidar kurmam çabası içinde geçen sürede bir parti ikna odalarında bir diğer azınlığa korku, menfaat sağlam gibi bir takım unsurlarla çoğunluk azınlık haline getiriliyorsa buna demokrasi denilemez.

28 şubatta bir çoğunluk bir azınlığa çevrilmiştir. 28 Şubat bir darbedir ve bir süreçtir. Bunları özel düşüncelerimiz olarak algılamak mümkündür. Devam eden bir süreçtir. 28 Şubat'ın amacı beni bitirmekti. Tansu Çiller eğer siyaseten bitirilirse Doğru Yol Partisi düşürülecek. Bu şekilde planlı icra ediliyorsa bunun adına demokrasi demek mümkün değildir. Azınlığı çoğunluğa, çoğunluğu da azınlığa çeviren bir iradenin sürecidir. Bu süreçte Tansu Çiller hedef alınmış, yanlış mesajlar verilmiş, halkın yanlış karar verilmesi sağlanmıştır."

'Krizin bedeli 251 milyar dolar'

28 Şubat'ta asıl bedel millete çıkmıştır. Milletvekilleri korkuyla DYP'den koparıldı. Tansu Çiller siyaseten bitirilmiştir. Ama esas mağdur millet olmuştur. Bütün batan bankaların, krizin toplam bedelinin 251 milyar TL olduğu resmi kayıtlara geçmiştir. Bu rakam o günün milli gelirinin 1,5 katıdır. 251 milyar TL olan krizin bedeli millete çıkarıldı. 2 milyon kişi işsiz kalmıştır."

'Meselenin sorumlusu sadece TSK değil'

"Meselenin sorumlusu sadece TSK değildir. Herkesin öz eleştiri yapmasına gerek var. Ülke yeterince bölünmüştür. Türkiye tektir ve birdir. Yeni ayrışmalar, yeni nifak tohumları atmadan demokrasinin evrensel değerleri içerisinde konuşmak, buluşmak gelecek nesillerin beklentisidir. Bu nedenle kimseden şikayetçi olmadığımı söyledim. Kişisel bir hesaplaşmaya girmiyorum.

"Darbeler sadece tank ve topla yapılmıyor. Kişisel hesaplaşmaların çok ötesine taşımanın düşüncesi içerisindeyim . Tarih yanlış yazılmış. Bu yanlış yazılan tarihin yeniden doğru yazılması hepimizin mesuliyetidir. Evet siyaseten Çiller çökertilmiştir. DYP parçalanmıştır. Hükümeti düşürmek için yapılmıştır. Bugün kişisel hesaplaşma günü değildir. Bütünleşme ve buluşma zamanıdır."

Komisyon Başkanı Nimet Baş'ta görüşme sonrası bir açıklamada bulundu.

'Çiler'in sorularımıza samimiyetle cevap verdiğini düşünüyoruz'

Komisyon Başkanı Nimet Baş da, bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Komisyonda görüşlerine başvurduğumuz tüm fikirleri bir raporla değerlendireceğiz" diye konuştu.

Baş, "Sorularımıza samimiyetle, açıklıkla cevap verdiğini düşünüyoruz. '28 Şubat süreci ezber bozan bir darbedir' dedi. Açıkça kendisinin hedef olduğunu ifade etti. Azınlığın tahakkümünün çoğunluk üzerinde demokratik olmayan yollarla oluşturulduğunu ve bu anlamda tüm siyasi ve ekonomik gelişmelerle siyasi aritmetiğin nasıl bozulduğunu paylaştı" dedi.