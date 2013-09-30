'Çılgın Türk' Turgut Özakman toprağa verildi

Yazar Turgut Özakman'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

Özakman için Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti milletvekili ve eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, CHP milletvekilleri Mehmet Haberal, Oktay Ekşi, Sinan Aygün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Taziyeleri, Özakman'ın eşi Ayla Özakman ile oğlu Can Özakman kabul etti.

Tören öncesinde gazetecilerin sorusunu yanıtlayan TBMM Başkanı Çiçek, "Milli Mücadele'nin hangi şartlar altında kazanıldığını yaşayanlar biliyor. Ama yaşamayanlar ancak okuyarak bilir. Bu dönemin anlaşılabilmesi bakımından, ki çok önemlidir bizim için, çok önemli katkılar yapmış, Türkiye için, hepimiz için çok büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Hem milletimize, hem ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Çok önemli bir yazarı, bürokratı, büyük bir tarihçiyi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. O, ulusal kurtuluş savaşımızı her yaştan insanın anlayabileceği bir dille bize öğretti, gösterdi, kitabını yazdı. Ona şükran borçluyuz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Törenin ardından Özakman'ın cenazesi omuzlarda taşınırken, bazı katılımcılar alkışlayarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Özakman'ın naaşı, cenaze aracıyla Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.