Turgut Özakman vefat etti

Ünlü bürokrat yazar, "Şu Çılgın Türkler" kitabının yazarı Turgut Özakman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'de Özakman'ın büyük kitlelerce tanınıp sevilmesi Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı "Şu Çılgın Türkler" adlı belgesel-romanıyla olmuştu. Kitap, haftalarca en çok satanlar listelerinin zirvesinden inmedi.

Turgut Özakman kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yapan Özakman, Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam etti. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'na dramaturg olarak girdi. TRT'de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatroları'nda Genel Müdür Başyardımcılığı ve 1983-1987 yılları arasında Genel Müdürlük yaptı. 1988-1994 yılları arasında Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu'nda üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde (DTCF Tiyatro) kadrolu öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Dramatik Yazarlık dersleri verdi.

Üstün hizmetleri nedeniyle Anadolu Üniversitesi'nce, 2006 yılında Ege Üniversitesi'nce ve 2007 yılında, mezun olduğu ve uzun yıllar görev yaptığı Ankara Üniversitesi'nce 'fahri doktor' unvanı verilen Özakman, hayatı boyunca sayısız esere imza attı. Evli olan Özakman'ın üç çocuğu ve dört torunu vardı.

Sayısız eser bıraktı

Romanlar

Korkma İnsancık Korkma, Bilgi Yayınevi, 1994.

Romantika, Bilgi Yayınevi, 2000.

19 Mayıs 1919 Atatürk Yeniden Samsun'da, Bilgi Yayınevi, 2002.

Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, 2005.

Diriliş - Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi, 2008.

Cumhuriyet - Türk Mucizesi, Bilgi Yayınevi, 2009.

Cumhuriyet - Türk Mucizesi 2, Bilgi Yayınevi, 2010.

Çılgın Türkler - Kıbrıs, Bilgi Yayınevi, 2012.

Araştırma İnceleme Kitapları

Dr. Rıza Nur Dosyası, Bilgi Yayınevi, 1995.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Bilgi Yayınevi, 1995.

Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi,1997.

"Mustafa" Filmi Hakkında, Bilgi Yayınevi, Aralık 1998.

Meslek Kitapları

Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği, Bilgi Yayınevi, 1983

Radyo Notları, 1969.

Yayınlanan Oyunları

Bütün Oyunları 1 - Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, 2006.

Bütün Oyunları 2 - Üç Destan, Delioğlan, Bilgi Yayınevi, 2008.

Bütün Oyunları 3 - Ah Şu Gençler, Hastane, Karagöz'ün Dönüşü, Kardeş Payı, Darılmaca Yok, Berberde, Ben Mimar Sinan, Ak Masal Kara Masal, Bilgi Yayınevi, 2008.

Bütün Oyunları 4 - Pembe Evin Kaderi, Ocak (oyun), Kanaviçe (oyun), Paramparça (oyun), Bilgi Yayınevi, 2008.

Bütün Oyunları 5- Sarıpınar 1914, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı Tarihi, Bir Şehnaz Oyun, Bilgi Yayınevi, 2009.

Bütün Oyunları 6 - Güneşte On Kişi, Duvarların Ötesi, Töre (oyun), Bilgi Yayınevi, 2010.

Bütün Oyunları 7 - Deli Bayramı, Komşularımız, Bilgi Yayınevi, 2011.

Senaryoları

Keloğlan Aramızda, 1972.

Tuzsuz Deli Bekir, 1972.

Keloğlan'la Cankız, 1973

Mevlana, 1973. (Ergin Orbey'le birlikte)

Yatık Emine, 1974. (Ömer Kavur'la birlikte, Refik Halit Karay'ın aynı adlı romanından)

Keloğlan İz Peşinde, 1975.

Turhanoğlu, 1975.

Kanije Kalesi, 1982.

Son Akın, 1982.

Kurtuluş, 1989.

Rıza Beyler, 1993.

Cumhuriyet, 1998.

Dersimiz: Atatürk, Bilgi Yayınevi, 2009.