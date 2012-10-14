Çılgın hayranından ünlü oyuncuya 'set baskını'

“Harry Potter”ın yıldız oyuncusu Emma Watson son filminin orman sahnesi çekimlerinde ağaçların arasından kendisini izleyen bir yabancıyla karşılaştı. Sete gizlice giren adam polis eşliğinde uzaklaştırıldı.



Hollywood’un genç yıldızlarından Emma Watson son filminin çekimleri sırasında hiç beklemediği bir olayla sarsıldı.

Watson “Noah” filminin orman sahnesi çekilirken bir kişinin karanlıkta kendisini izlediğini fark etti. Ünlü oyuncunun evinin önünde de görülen kişinin Watson’ın peşine düşen çılgın bir hayranı olduğu ortaya çıktı.

“The Sun” gazetesinin haberine göre 22 yaşındaki Watson gizlice sete giren kişiyi sürekli olarak evinin önünde dolaşırken gördüğünü söyledi.

Watson’ın çığlık atmasıyla olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve filmde rol alan bazı figüranlar adamı yakalayarak polise teslim etti.

Ünlü oyuncunun olaydan çok etkilendiği ve kısa süreli bir şok yaşadığı belirtildi.

2014’ün ilkbaharında vizyona girmesi planlanan “Noah”ta Watson’ın yanısıra Russell Crowe ve Anthony Hopkins rol alıyor.