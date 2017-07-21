Çılgın Bediş dizisi yeniden başlıyor; başrol için Aleyna Tilki'nin adı geçiyor

90'lı yıllarda popüler olan "Çılgın Bediş" dizisinin yeniden çekilmesi için çalışmaların başlıyor. Dizide Yonca Evcimik'in oynadığı "Çılgın Bediş" rolünü genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin oynacağı iddia ediliyor.

Karikatürist Özden Öğrük, 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizdiği karakterin tüm haklarını yapımcı Ayhan Aybek'e devretmişti.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D için dizi olarak çekilen projede Yonca Evcimik başrolü oynamış, 8 Temmuz 1996 yılında başlayan proje 2001 yılına kadar sürmüştü. Fenomen dizi, son yılında da Show TV'ye transfer olmuştu. Lise öğrencisi Çılgın Bediş ve arkadaşlarının neşeli maceralarını ekrana taşıyan 65 bölümlük dizide ayrıca Cenk Torun, Sinan Bengier, Selma Sonat, Ayten Uncuoğlu ve Dolunay Soysert gibi ünlü oyuncular da yer almıştı.

Yapımcı Aybek, piyasadan gelen "Neden Çılgın Bediş'i yeniden çekmiyorsun?" şeklindeki ısrarlar üzerine harekete geçti. Ancak henüz kanal ve oyuncular netlik kazanmadı. Öte yandan dizinin yeni versiyonu için Çılgın Bediş rolünün son günlerin gözde genç şarkıcılarından Aleyna Tilki'ye teklif edildiği konuşuluyor. Ancak genç yıldızın yoğun konser takvimi ve bu sene lise son sınıfa gideceği için rolü kabul edemediği öğrenildi.

Aleyna Tilki "Adı Efsane" dizisinden giden teklifi de aynı gerekçeler yüzünden kabul edememişti.