Çilem Doğan ve ailesine tehditler devam ediyor!

Adana’da şiddet uyguladığı ve fuhuş yapmaya zorladığı gerekçesiyle eşini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın kefaletle tahliye edilmesinin ardından, Doğan’ın öldürdüğü eşi Hasan Karabulut’un ailesinden ve yakınları tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Çilem Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu, Çilem’e yönelik tehditlerin devam ettiğini belirterek, “Dava sürecinde Çilem’in ailesini yaşadığı eve yüzü maskeli kişiler tarafından molotof atıldı. İncelemelere rağmen yapanlar bulunamadı” dedi. Doğan’ın öldürdüğü eşi Hasan Karabulut’un ailesi de tahliyeye itiraz etti.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, öldürdüğü eşi Hasan Karabulut’un ailesinin tarafından da tehdit edildiği iddialarına yönelik konuşan Çilem Doğan, “Benim tehditlerden haberim yok. Muhtemelen beni üzmemek için bana söylemiyorlar” diye konuştu.

“Koruma kararı aldırmayacağız”

Doğan’a yönelik tehditlerin devam ettiğini fakat herhangi bir koruma kararı aldırmayı düşünmediklerini söyleyen Av. İsa Ayanoğlu ise, “Ülkemizdeki koruma tedbirleri yetersiz. Bu yüzden koruma kararlarının da anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bir insanı fanusa hapsedemezsiniz. Çilem’e yönelik karşı tarafın ailesinden ve ailesinin yakınlarından tehditler var. Ölen şahıs bir organize suç şebekesinin yöneticisiydi. Ona aidiyet duygusuyla bağlı kişilerin Çilem’e yapacağı bir saldırı beklenen bir şey” ifadelerini kullandı.

Dosyaya verilen kararın bir tahliye kararı olduğunu, beraat kararı olmadığının altını çizen Ayanoğlu, umarım Çilem Yargıtay incelemesinden de beraat eder” diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da dün Çilem Doğan ve ailesini ziyaret ederek geçmiş oldun dileklerini iletti.