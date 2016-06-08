T24 LogoT24 Logo
Gündem

50 bin lira kefalet ödendi; Çilem Doğan artık özgür!

Çilem Doğan hakkında 15 yıl hapis cezası verilmişti

20 Haziran 2016 19:37

Can Bursalı

Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Kefalet miktarının 50 bin lira olduğu öğrenilirken, Çilem Doğan’ın ailesinin bu miktarı topladığı belirtildi. Paranın yatırılmasının ardından Çilem Doğan tahliye edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Çilem Doğan’ın avukatları Cemre Topal ve Fatoş Hacıvelioğlu’nun yaptığı başvuru üzerine 50 bin TL kefaletle tahliye kararı verdi. Karar, oybirliğiyle alınırken, mahkeme başkanı ve kadın üyenin onay verdi, diğer üye ise karara şerh düştü. Çilem Doğan, hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay’ca onanırsa yeniden cezaevine girecek.

Çilem Doğan'ın kocasını öldürmesiyle ilgili görülen davada, 8 Haziran'da karar çıkmış, mahkeme ‘hâksız tahrik altında kasten adam öldürmek’ten verilen 18 yıl hapis cezası kararı vermişti. Çilem Doğan'a verilen ceza, iyi hal indiriminden 15 yıla düşürülmüştü. 

Çilem Doğan, kocasını öldürdükten sonra gözaltına alındığında "Hep kadınlar mı ölecek, bir kere de erkekler ölsün" sözleriyle hafızalara kazınmıştı. 

Önceki gün Evrensel gazetesinin sorularını yanıtlayan Çilem Doğan, mahkemenin verdiği 15 yıllık hapis cezasına ilişkin, “Elbet çıkacağım buradan ve hayatıma devam edeceğim, bu sefer dayaksız, şiddetsiz, özgür olarak” yorumunu yapmıştı.

Cezaevi çıkışında konuşan Çilem Doğan, "Bir gün bu kapıdan çıkacağımı biliyor ve bekliyordum" dedi.

ETİKETLER

çilem doğanhep kadınlar mı ölecek biraz da erkekler ölsünhasan karabulutadanaKefaletKarar
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-06-20T19:37:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/cilem-doganin-50-bin-lira-kefaletle-serbest-birakilmasina-karar-verildi,346200","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/cilem-doganin-50-bin-lira-kefaletle-serbest-birakilmasina-karar-verildi,346200"}]

İlgili Haberler

Şiddet gördüğü kocasını öldüren Çilem Doğan'a 15 yıl hapis cezası verildi!

"Şu adliye koridorlarında yüzüm mor şekilde çok dolaştım, koruma kararları için"

Çilem Doğan: 15 yıl bir son değil; hapisten çıkınca dayaksız, şiddetsiz özgürce hayatıma devam edeceğim

Doğan, kendisine şiddet uygulayan kocasını öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24