50 bin lira kefalet ödendi; Çilem Doğan artık özgür!

Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Kefalet miktarının 50 bin lira olduğu öğrenilirken, Çilem Doğan’ın ailesinin bu miktarı topladığı belirtildi. Paranın yatırılmasının ardından Çilem Doğan tahliye edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Çilem Doğan’ın avukatları Cemre Topal ve Fatoş Hacıvelioğlu’nun yaptığı başvuru üzerine 50 bin TL kefaletle tahliye kararı verdi. Karar, oybirliğiyle alınırken, mahkeme başkanı ve kadın üyenin onay verdi, diğer üye ise karara şerh düştü. Çilem Doğan, hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay’ca onanırsa yeniden cezaevine girecek.

Çilem Doğan'ın kocasını öldürmesiyle ilgili görülen davada, 8 Haziran'da karar çıkmış, mahkeme ‘hâksız tahrik altında kasten adam öldürmek’ten verilen 18 yıl hapis cezası kararı vermişti. Çilem Doğan'a verilen ceza, iyi hal indiriminden 15 yıla düşürülmüştü.

Çilem Doğan, kocasını öldürdükten sonra gözaltına alındığında "Hep kadınlar mı ölecek, bir kere de erkekler ölsün" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Önceki gün Evrensel gazetesinin sorularını yanıtlayan Çilem Doğan, mahkemenin verdiği 15 yıllık hapis cezasına ilişkin, “Elbet çıkacağım buradan ve hayatıma devam edeceğim, bu sefer dayaksız, şiddetsiz, özgür olarak” yorumunu yapmıştı.

Cezaevi çıkışında konuşan Çilem Doğan, "Bir gün bu kapıdan çıkacağımı biliyor ve bekliyordum" dedi.