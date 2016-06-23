Figen Yüksekdağ’dan Çilem Doğan’a ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, kendisini fuhuş yapmaya zorlayan eşini öldüren ve 50 bin lira kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ı evinde ziyaret etti.

Cumhuriyet’in haberine göre, Yüksekdağ, partisinin Adana ve Mersin il örgütünden kadınlarla birlikte Çilem Doğan'ı evinde ziyaret etti. Kadın örgütlerinin mücadelesi sonucu Çilem Doğan hakkında böyle bir karar verildiğini belirten Yüksekdağ, "Kadınlara dönük saldırılar karşısında dayanışmanın gücünü gördük. Tahliye olman İnancımızı güçlendirdi. Bütün yüreğimizle yanındayız. Elimizden ne gelirse destek olmaya hazırız. Tam bir haksızlık, yaşamak için meşru müdafaa gösteriyor bir kadın, öyle bir haksızlık ki kadınları öldüren erkekler iyi hal indiriminden, kanaatle, erkekleri koruyan kararlardan yararlanıyorlar. Kadın örgütlerinin mücadelesi olmasaydı, kadın örgütleri olmasaydı karar böyle olmayacaktı" dedi.

“Mücadele sayesinde oldu”

Tahliye olma sürecini Yüksekdağ'a anlatan Çilem Doğan, hiç bir zaman umutsuzluğa kapılmadığını belirtti. Doğan, "Bütün koruma taleplerimiz reddedildi, bütün başvurularımız yok sayıldı. Keyfi olarak bir adamı öldürmüş muamelesi gördüm. Ama onlar da bilincindeydi gerçekten mağdurdum, onlar da inandılar. Ben tahmin ediyorum vicdan azabı duyuldu da tahliye talebim kabul edildi, mücadele sayesinde oldu" diye konuştu.