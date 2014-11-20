'Çilek Seven Kadın'a meme sansürü

Dyo Boya Firmasının iki yılda bir düzenlediği, "DYO Resim Yarışması"nda sergilenme hakkı kazanan "Çilek Seven Kadın" adlı tablo, "memesi gözüküyor salona uygun değil" denilerek sergiye kabul edilmedi.

SoL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Ressam Metin Çelik'e ait "Çilek Seven Kadın" tablosu, "salonun sergileme kurallarında içki ve nü resimin olmaması" gerekçesiyle İstanbul Cemal Reşit Rey sergi salonunda düzenlenen açılışta yer almadı.

Çelik, olayı Facebook hesabından şu mesajla duyurdu:

"SANSÜR!! Arkadaşlar "Çilek Seven Kadın" adlı resmim 36. Dyo resim yarışmasında sergileme aldığı halde, bir göğsü açık olduğu için Cemal Reşit Rey'de bu akşam yapılan açılışta sergiden çıkartıldı.!! Salona MEME girmesi yasak!! 2014 Türkiyesinin geldiği durum bu!!"