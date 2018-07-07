Çikolata sevgisinin sonu iyi bitmedi, kafası Nutella kavanozuna sıkıştı

Çikolata sevgisi sadece kilo ve sivilce derdi yaratmıyor. Avustralya'daki bir keseli sıçanın çikolata aşkı, başını çok daha büyük bir derde soktu. Kafası bir Nutella kavanozuna sıkışmış halde bulunan keseli sıçan, güçlükle kurtarıldıktan sonra doğaya geri bırakıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Avustralya’ya özgü bir hayvan olan keseli sıçan (possum), köpeğini gezdirmeye çıkaran bir adam tarafından bulundu. Adam sıçanı, köpeğinin sokaktaki çöp bidonlarının çevresinden ısrarla ayrılmaması üzerine fark etti. Tatlıya düşkün olduğu anlaşılan hayvanın kafası, çöpe atılmış bir Nutella kavanozuna sıkışmıştı.

Devreye, hayvan haklarını koruma derneği RSPCA girdi; sıçan, çevreye zarar vermemesi için havlulara sarıldı ve başı kavanozdan çıkarıldı. Kısa bir check-up’ın ardından da doğal yaşam ortamına bırakıldı.