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Dünya

'Cihatçı John'un öldürüldüğü doğrulandı

ABD ordusu kasımda, IŞİD'e karşı operasyonlar kapsamında 'Cihatçı John'un hava saldırısı sonucu 'mantıken kesin' şekilde ölmüş olduğunu duyurmuştu

20 Ocak 2016 01:39

Terör Örgütü IŞİD'e bağlı yayın organı 'Cihatçı John' lakaplı IŞİD militanı Muhammed Emwazi'nin öldüğünü doğruladı. 'Cihatçı John' IŞİD'in yayınladığı katliam videolarında dünyaya tehditler savurarak küresel bir nefret kazanmıştı.

Terör örgütüne bağlı yayın organı 'cihatçı John'un ardından bir methiye konuşması yayınladı. 'Cihatçı John' lakaplı militanın kimliğinin, Arap kökenli İngiltere vatandaşı Muhammed Emwazi olduğu tespit edilmişti. IŞİD'in yayınladığı Dabıq gazetesinde Emwazi'nin lakabı 'Ebu Muharib el-Muhacir' olarak aktarılıyordu.

ABD ordusu Kasım ayında, ABD öncülüğünde yürütülen IŞİD'e karşı operasyonlar kapsamında 'Cihatçı John'un hava saldırısı sonucu 'mantıken kesin' şekilde ölmüş olduğunu duyurmuştu.

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