ABD, 'Cihatçı John'u MİT'in istihbarat paylaşımıyla vurmuş

IŞİD celladı ‘Cihatçı John’un yardımcısı Aine Leslie Junior Davis, henüz Suriye’den Türkiye’ye geçmeden MİT tarafından takibe alındı. Rakka kentinden Kilis ve Gaziantep rotasıyla İstanbul’a gelen Davis, tüm bağlantıları tespit edilince Avrupa’ya geçmek üzereyken yakalandı. MİT’in CIA ile de paylaştığı istihbarat doğrultusunda ABD ‘Cihatçı John’a Rakka’da ‘nokta atış’lı hava operasyonu yaptı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, ABD’nin, Suriye’nin Rakka kentinde nokta atışıyla hedef aldığı, ‘Cihatçı John’ olarak bilinen IŞİD militanı Muhammed Emwazi operasyonu öncesinde Rakka-İstanbul hattında nefes kesen bir takibin yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye, İngiltere ve Amerikan istihbarat servislerinin bilgi paylaşımıyla başlayan, MİT’in operasyonuyla son bulan Aine Leslie Junior Davis’in yakalanması süreci aydınlandı. Edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz vatandaşı bir kadın kuryenin 4 Kasım’da Suriye’de IŞİD’in merkez komutasındaki Rakka kentine geçerek görüşmeler yaptığını tespit etti. MİT, kadın kuryenin bilgilerini İngiliz istihbarat servisi MI-6 ile paylaştı. İngiliz istihbaratı, kurye kadının ‘Cihatçı John’ olarak bilinen IŞİD militanı Muhammed Emwazi ile bağlantılı olduğunu MİT’e bildirdi. MİT, kadın kuryeyi takip ederek ‘Cihatçı John’ ile yardımcısı Enver El Evlaki kod adlı Aine Leslie Junior Davis’in yerini belirledi.

7 Kasım'da Türkiye'ye geçti

Davis’in, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçerek hücre evlerine kanlı eylem talimatı ulaştıracağı bilgisi üzerine takibe başlayan MİT, IŞİD’li teröristin 7 Kasım’da Rakka’dan ayrıldığını belirledi. MİT’in adım adım takip ettiği Davis, 7 Kasım gecesi Suriye El Rai bölgesinden Kilis’in Çıldıroba’na köyüne geçerek, yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptı. Davis, aynı gece Gaziantep’e gelip hücre evine yerleşti. Davis’i adım adım takip eden MİT, bağlantılarını ortaya çıkarmak için bilgiyi operasyonel birimlerden bile gizledi. Bir gece Gaziantep’te kalan Davis, 9 Kasım’da yolcu otobüsüyle İstanbul’a hareket etti.Davis, 10 Kasım günü İstanbul’a ulaştı. Davis’in İstanbul’da gideceği adresleri, kalacağı hücre evleri ve bağlantı kuracağı kişileri tespit için takip sürdürüldü. Davis’in, İstanbul’dan Avrupa’ya geçmeye hazırlandığı belirlenince 12 Kasım günü şafak vakti kaldığı eve baskın yapıldı. Baskında Davis ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı. MİT’in takibi sürecinde Davis’in bağlantı kurduğu kişiler ve kaldığı hücre evlerine de baskın yapıldı. İstanbul, Kilis ve Gaziantep bağlantılı operasyonlarda Davis ile birlikte 7’si yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı. Davis’in, İstanbul ve Avrupa’da IŞİD’in yapacağı kanlı eylemlerin talimatlarını getirdiği, İstanbul’da yakalanmaması durumunda Avrupa’ya geçmeyi planladığı ve Türkiye dahil eş zamanlı çok sayıda eylem yapacağı ileri sürüldü.

İstihbarat paylaşımı

MİT, 4 Kasım tarihinden itibaren yürüttüğü operasyon ve takiple ilgili istihbarat bilgilerini Amerikan İstihbarat Örgütü CIA ve MI-6 ile de paylaştı. Paylaşılan istihbarat doğrultusunda Suriye’deki ‘Cihatçı John’ lakaplı IŞİD militanı Muhammed Emwazi’nin bulunabileceği noktalar belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda Suriye’de IŞİD’e yönelik hava operasyonları yapan ABD’nin, Rakka’ya nokta atışı hava operasyonuyla ‘Cihatçı John’un içinde bulunduğu aracı vurduğu ileri sürüldü. Davis’in emniyetteki sorgusunda konuşmadığı, kullandığı telefon hattı ve dijital verilerin detaylı olarak incelendiği, buradan Rakka’daki örgüte ilişkin bilgilere ulaşıldığı öğrenildi.Davis’in 2013 yılından Suriye’nin Rakka kentine geçerek IŞİD’e katıldığı, İngiliz vatandaşlarından oluşan Ebu Eyyup El Britani Tugayı’nın sorumlularından olduğu da öğrenildi.

Silivri'deki milyon dolarlık villada yakalandı

AINE Ledley Junior Davis’in Silivri’de, fiyatların 2 milyon dolara kadar çıktığı lüks bir sitedeki villada gözaltına alındığı ortaya çıktı. Operasyonu 12 Kasım’da iki özel harekât timinin desteklediği terörle mücadele polisleri yaptı. İddiaya göre villada kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 20 yabancı uyruklu vardı. Polisler kapıyı kırarak içeriye girdi, direniş olmadı. Bir ABD vatandaşına ait olduğu iddia edilen villada bulunan yaklaşık 100 flash bellek ve harddiske el konuldu.

Paris'le bağlantılı

Amerikan haber ajansı AP’nin Türk bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre Türkiye İstanbul’da yakalanan IŞİD üyeleri, Paris’te 132 kişinin öldüğü saldırılarla bağlantılı çıktı.