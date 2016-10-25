Cihangir Roma Parkı’na sosyal tesis yapımı durduruldu

Tarihi Cihangir Arkeolojik Roma Parkı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılması planlanan ‘sosyal kültürel tesis projesi’ için bir kez daha iş makineleri parka girdi. Çalışmalar sırasında, ‘geç dönem Osmanlı Seramiği yeşil sırlı dipformu’ çıkınca, iş makinalarının çalışmaları sona erdi.

Cihangir Güzelleştirme Derneği Başkanı Arkelog Senben Ünlüoğlu, kazı çalışmaları sırasında , ‘geç dönem Osmanlı Seramiği yeşil sırlı dipformu’ bulunması üzerine, kazı çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Arkelog Senben Ünlüoğlu, kazı çalışmalarına mahalle sakinlerinin de karşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada nöbetteyiz. Burada elektrik kaçakları da oldu BEDAŞ haberdar edilmemiş. Mahkeme süreci devam ederken sosyal tesis yapılmaya çalışılıyor. Alanda çıkan seramik kesitler nedeniyle bizi içeriye aldılar. Anladılar ki herhalde önemli bir şey var. Biz de ’aman, durun yapmayın" dedik. Osmanlı seramiği bulundu. Bulunan seramik Kadir Topbaş’a zannediyorum iletildi. Kadir Topbaş’ın ’dur’ demesi ile çalışmalar zannediyorum durduruldu. Burada bir arkeolog eşliğinde elle kazı yapılarak, arkeolojik kazının yapılacağını umuyoruz. Bize mahalle sakinlerine sorulmasını beklerdik. Biz de isteriz sosyal tesis olmasını ama öncelikli olan kültürel alanlar.”

Bölge sakinleri de alanın arkeolojik SİT alanı olduğunu ifade ederek, "İnsanları halkı tedirgin ediyorlar. Ruhsatsız çalışmalar. Halk olarak itiraz ediyoruz. Buraların yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz" dedi.

Bu arada polis tarafından tesis yapımına engel olmak istediği iddiasıyla Beyoğlu Kent Savunması üyesi Deniz Özgür’ün gözaltına alındığı, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.