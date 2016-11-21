T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Cihan Haber Ajansı TMSF'ye devredildi

CHA'ya kayyım atanmıştı

21 Kasım 2016 21:56

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca mevcut kayyımların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesi kararı gereğince, Cihan Medya Dağıtış A.Ş'nin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden, Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam Org., İletişim Sanayi Tic. Ltd. Şti, Poyraz Matbaacılık A.Ş., Seyhan Matbaacılık A.Ş., Etiler Matbaacılık Yayıncılık A.Ş.'nin TMSF'ye devredilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan KHK uyarınca mevcut kayyımların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesi kararı gereğince, Cihan Medya Dağıtış A.Ş'nin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

ETİKETLER

cihan haber ajansıchatmsf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24