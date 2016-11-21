Cihan Haber Ajansı TMSF'ye devredildi

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca mevcut kayyımların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesi kararı gereğince, Cihan Medya Dağıtış A.Ş'nin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden, Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam Org., İletişim Sanayi Tic. Ltd. Şti, Poyraz Matbaacılık A.Ş., Seyhan Matbaacılık A.Ş., Etiler Matbaacılık Yayıncılık A.Ş.'nin TMSF'ye devredilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan KHK uyarınca mevcut kayyımların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesi kararı gereğince, Cihan Medya Dağıtış A.Ş'nin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.