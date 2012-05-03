'Çığlık' rekor kırmadı, işte dünyanın en yüksek fiyata satılan tabloları!

- Hazal Özvarış

Norveçli dışavurumcu ressam Edvard Munch’un imzasını taşıyan ve "Mona Lisa"dan sonra dünyada en çok bilinen tablo olarak kabul edilen “Çığlık”, New York’ta 119,9 milyon dolara satıldı. Medyada yer alan “Çığlık rekor kırdı” haberlerine karşın, tablonun satış fiyatı beklentileri karşılamadı. Tablo, “En yüksek fiyata satılan tablolar” listesine 8. sıradan girdi.

"Dünyanın en yüksek fiyata satılan tabloları" listesini görmek için tıklayın

Edward Munch, 22.01.1892’de günlüğüne aldığı notlarda “Çığlık” tablosunu resmetmeye iten ilhamı şu sözlerle anlatıyor:

“2 arkadaşımla yol boyunca yürüyordum- güneş batıyordu- birden gökyüzü kan kırmızına döndü- tükenmiş bir halde durdum ve çitlere doğru yaslandım- şehrin ve mavi-siyah fiyordun üzerinde kan ve ateşin lisanı vardı- arkadaşlarım yürümeye devam etti ve ben kaygıyla titreyerek orada durdum- ve doğanın içinden geçen sonsuz çığlığı hissettim.”

Munch’un kaleme aldığı notlardan tam 120 yıl sonra, New York’taki Sotheby's müzayede evinde 50 milyon dolardan başlayan açık artırma 12 dakika sürdü. Henüz ismi kamuoyuna açıklanmayan alıcının 120 milyon doları bulan teklifi “Çığlık” tablosunu “Dünyanın en yüksek fiyata satılan tabloları” listesine 8. sıradan soktu.

Listelerin başında Jackson Pollock imzalı "No. 5, 1948" yer alıyor. 2006’da satılan tablonun, enflasyona göre düzeltilmiş değeri 151.8 milyon doları buluyor. Ancak, 2011 yılında Katar Hanedanlığı’nın aldığı Paul Cezanne imzalı “Kağıt oynayanlar” isimli tablonun satış değeri 254 milyon doları buluyor.

3. sırada William de Kooning‘in 2006’da satışa çıkarılan ve 137.5 milyona satılan (enflasyona göre düzeltilmiş değeri 149.1 milyon dolar) "Women lll" tablosu yer alırken, 4. sırada Gustav Klimt’in yine 2006 yılında 135 milyon dolara satılan (enflasyona göre düzeltilmiş değeri 145.3 milyon dolar) "Potrait of Adele Bloch-Bauer l" tablosu yer alıyor.

Diğer yandan, satışa çıkarılmayan Vincent Van Gogh imzalı "Mona Lisa" tablosuna sigorta belgelerinde biçilen değer 730 milyon doları buluyor.