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İşte dünyanın en yüksek fiyata satılan tabloları!

03 Mayıs 2012 18:44

110

254 milyon dolar

210

159.4 milyon dolar

310

156.5 milyon dolar

410

152.6 milyon dolar

510

146.5 milyon dolar

610

138.7 milyon dolar

710

126.4 milyon dolar

810

119.9 milyon dolar

910

112.0 milyon dolar

1010

108 milyon dolar

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