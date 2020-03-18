Çiğdem Toker: Koronavirüs testi haksız kazanç kuşkusu yaratılacak bir alan değil

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) özel bir test kiti ile tespit edildiğini hatırlatarak, "Bu testin, ihtiyaca yetecek miktarlarda üretimi, maliyeti, dağıtımı kamu gözetiminde olmalı. Hastalığın 'pandemi' niteliği, tanı işinin piyasa insafına bırakılmamasını gerektiriyor. Kamu kaynaklarını kullanan yönetenler teşhis kitleri konusunda topluma bilgi vermeli." düşüncesini dile getirdi.

Toker,"BİST'te işlem gören RTA Laboratuvarları A.Ş. isimli şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı 13 Mart tarihli açıklamada Koronavirüs tanısında gerekli kit üretimi ve dağıtımı için 'tüm parametrelerini tamamladığı' bildiriliyor. Hastalığın teşhisine yönelik talepler karşısında firmanın çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü, yıllık 7 milyon adet olan üretim kapasitesinin 13 milyon adet sınırına ulaştığı belirtiliyor." ifadesini kullandı.

Şirketin açıklamasına yer veren Toker yazısında şunları kaydetti:

“Bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 ülkeye ihracatımız devam etmekte olup, bunun yanı sıra 10 ülkeden daha siparişler alınmış durumdadır. Gelen siparişler neticesinde nisan ayı sona kadar 2 milyon adet testin siparişi teslim edilmesi planlanmaktadır. Koronavirüs tanısı için gerekli tüm malzemelerimizin sadece ülkemizde değil bu coğrafyadaki tüm ülkelere ulaştırılması için elzem çaba gösterilmektedir.”

Sahiplik yapısı 2 yıl önce değişmiş olan, Gebze'de kurulu RTA Laboratuvarları A.Ş.'nin bugünkü ortakları, yatırım/ finansman alanında faaliyet gösteren şirketlerden oluşuyor: Güler Yatırım Holding, onun iştiraki İCG Finansal Danışmanlık, Capital Yatırım Menkul Değerler.

Bu şirket hisselerinin mart ayı performansı, borsadan anlayanlar için dikkat çekici ölçüde yüksek bulunuyor. Bir haftada yüzde 50'lerden bahsediliyor.

Sözün özü, Koronavirüs testlerinin yeterli ve güvenilir üretimi hayati bir konu. Sağlık Bakanlığı, eğer bir toplu alım, büyük ihale yapacaksa, açık yapmalı. Açık ihaleye vakit yoksa doğrudan alım ya da pazarlık yapacaksa da üretici şirketleri, kimin, hangi şirketten, kaça alacağını kamuyla paylaşmalıdır. Koronavirüs testi haksız kazanç kuşkusu yaratılacak bir alan değil.

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