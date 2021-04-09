Çiğdem Toker: KÖİ modeliyle ihale edilmesi düşünülen Kanal İstanbul için 34 ayrı fizibilite senaryosu hazırlanmış

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında kamu özel iş birliği (KÖİ) modeliyle ihale edilmesi düşünülen ve Cumhurbaşkanı RECEP Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaz aylarında başlanacağını duyurduğu Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlanan fizibilite senaryolarına yer verdi.

“Bakın bu senaryo ve analizlerde uygun yatırım ve işletme bedelleri nasıl belirlenmiş” diyen Toker şunları kaydetti:

Kanaldan beklenen geçiş gelirlerinde, trafik etüt çalışması ile İstanbul Boğaz geçişlerinde uygulanan tarifeler esas alınmış. Geçiş gelirleri ABD Doları bazında belirlenmiş. (Değişik senaryolara göre gemi başına 2.703 dolar ile 3.011 dolar arasında değişiyor.)

İşletme başlangıcı olarak kabul edilen 2026 yılından sonra, yıllık yüzde 2 ABD Doları enflasyonu varsayımına göre bu oranda yükseltilmiş. Burada hemen araya girip önemli bir not paylaşalım. Bütün bu kapsamlı raporların hazırlanma yılı 2018.

(Araya gireyim: İşletme başlangıcının 2026 yılı olarak kabul edilmesinin nedeni, inşaatın 2019 yılında başlayacağı ve 7 yıl süreceği hesabından kaynaklanıyor.)

İşletme süresi, senaryolara göre 15 yıl 20 yıl ve 25 yıl olarak değişiyor. Farklı bileşimlerde tasarlanan dört ayrı KÖİ modelinin tümünde, kanal geçiş işletmesi ve gayrimenkul konusu yatırımcıda görünüyor. Entegre tesis işletmeleri ise kamuda. Kamunun, kanal yatırımına katılım oranı yüzde 65 düzeyinde.

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