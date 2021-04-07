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Çiğdem Toker, Kanal İstanbul Sosyal Etik Değerlendirme raporundaki gerçekleri yazdı: İşitme kaybına hazır mısınız?

“AKP ile ittifak içindeki yerli/yabancı sermaye sınıfının çıkarlarına hizmet ettiğinin en büyük kanıtı”

07 Nisan 2021 09:08

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Kanal İstanbul güzergâhındaki Avcılar, Başakşehir Küçükçekmece ve Arnavutköy İlçeleri”ne ilişkin Sosyal Etik Değerlendirme (SED) raporundaki detayları aktardı. Rapordaki Sazlıdere Barajı’nın devre dışı bırakılacak olmasıyla susuzluk tehlikesine ve 7 yıl gece-gündüz sürecek inşaat nedeniyle oluşacak ‘gürültü rahatsızlığına’ dikkati çeken Toker, ayrıca raporda “bölgedeki mal sahibi profilinin değiştiği” notuna vurgu yaptı.

Toker, “Bakanlığın, özel şirkete hazırlatıp bedelini kamu kaynaklarından ödediği, rapordan aktardığım yukarıdaki cümleyi görünür kılalım: “Mal sahibi profili değişmiştir.” Sadece bu cümle, Kanal İstanbul'un, AKP iktidarıyla ittifak içindeki yerli/yabancı sermaye sınıfının çıkarına hizmet ettiğinin en büyük kanıtıdır. Niye “inadına”, apaçık ortada” diye yazdı.

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