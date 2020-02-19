Çiğdem Toker: Gezi davasında beraat kararı herkes ve her kesim için sürpriz oldu

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Gezi davasında tutuklu tek sanık Osman Kavala'nın aralarında olduğu 7 kişi hakkında beraat kararı verilmesine ilişkin, "Gezi davasında beraat kararı herkes ve her kesim için sürpriz oldu. Çıkan sonuç, bu direnişin haklılık ve meşruiyetine inananlar açısından mutluluk verici olsa da, kararın tıpkı davanın açılışı gibi siyasal nitelik taşıdığı gerçeğini değiştirmiyor." yorumunu yaptı.

Toker, "Gezi davasının Gezi'den yıllar sonra ve bomboş 'deliller' ile açılması, haksız tutukluluk ve isnadlar ile sürmesi nasıl siyaseten bir 'ihtiyaç' konjonktürünün eseriyse, bu yargılamanın işaret ettiği mahkumiyetin yerine, herkesi şaşkınlığa uğratan beraat kararı da bir başka tür siyasi ihtiyaç konjonktürüyle bağlantılı olsa gerektir." düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Gezi direnişi, Anayasa'da karşılığını bulan demokratik bir itirazın kitleselleşmiş haliydi. O itiraz gündelik hayat üzerindeki iktidar baskılarına, muhafazakarlığın devlet eliyle dikte edilmesine, azgın rant iştahına, talanaydı. Çiçek dürbününün öteki merceğinden bakıldığında ise özgür ve eşit bir ülke özlemine yükselen sesti Gezi. Bu uğurda gencecik insanlar hayattan koparıldı. Gezi davasındaki beraat kararının öne çıkan boyutlarından biri; adalet, eşitlik, demokrasi isteyenler açısından mücadeleyi sürdürmenin kıymetini hatırlatmasıdır." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın tahliyesi karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan ve bugün hakkında tahliye kararı verilen iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltı kararı verdi. Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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