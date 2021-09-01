Çiğdem Toker’den Alamos Gold sorusu: Kanadalı şirketin sahiplik yapısı Hollanda merkezli şirkete aktarılırken, bu sonuç öngörülmüş müydü?

Çanakkale Kirazlı maden sahasındaki ruhsat süresinin, Enerji Bakanlığı tarafından uzatılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine 1 milyar dolar taleple tahkim başvurusu yapan Kanada merkezli Alamos Gold'un bu başvuruyu Hollanda'da kurduğu Alamos Gold BVA üzerinden yapmış olduğuna bir kez daha dikkati çekti.

Alamos Gold’un dayanak olarak da Türkiye ile Hollanda arasında 1986'da imzalanmış İkili Yatırım Anlaşması'nı gösterdiğini hatırlatan Toker, “İşte bu dayanak, şirketin Türkiye'de birkaç yıl önce yaptığı operasyonun tam da bu nedenle yani olası bir tahkimi gözeterek planlandığı şeklinde yorumlanmıştı. (Çünkü benzer anlaşma Türkiye ile Kanada arasında yoktu) Ticaret Sicili'ne yansıyan bu şirket/sermaye operasyonu ancak Türkiye'deki resmi makamların onayıyla mümkün olabilirdi” dedi.

Toker devamında şu soruları gündeme getirdi:

“Bugün tekrar anımsatmak istediğim soru da bu: O resmi onaylar, kim tarafından hangi gerekçeyle verildi? Kanadalı şirketin sahiplik yapısı neden Hollanda merkezli şirkete aktarılırken, bu sonuç öngörülmüş müydü?”

Son olarak Toker, ICSID sayfasında Alamos Gold dosyasının Türkiye'deki muhatabı olarak Enerji değil, Ticaret Bakanlığı göründüğünü not düştü.

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TIKLAYIN - Ruhsatı uzatılmadığı için milyar dolarlık dava açan Alamos Gold tahkim sürecini başlattı