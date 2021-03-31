Çiğdem Toker: Covid-19 sebepli ölümler artarken, lebalep kongrelerini bağıra çağıra bitirdiler

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, AKP'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı dönemde kalabalık kongreler yaptığının altını çizerek, "Türkiye haritası, Covid-19 salgınında yüksek riski temsil eden kırmızı renkle kaplı. Zaman, bozuk para gibi harcandığı, bilim insanlarının uyarılarına kulaklar tıkandığı için oldu bu.Kısıtlama programı, hastaneler tekrar dolmaya başlarken açıklandı. Hiçbir şey, AKP kongrelerini tamamlamaktan önemli değildi çünkü. Covid-19 sebepli ölümler artarken, lebalep kongrelerini bağıra çağıra bitirdiler. Kendi partililerini bile ateşe atmaktan çekinmeyerek üstelik." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında, "Yaklaşan Ramazan ayı, iktidar için, -muhalefetin laikliği gündeminden çıkarmış olmasının da rahatlığıyla- devleti daha da dinselleştirmekte bir fırsat demek. Olan ise can çekişen esnafa, emekleri değersizleştirilen sağlıkçılara olacak yine. Ama ne esnaf ne sağlık çalışanları, ne de işsizler iktidarın umurunda. Nasılsa İstanbul'un imar planları askıya çıktı. Nasılsa halka milliyetçilik 'satan' parti bürokratları 'huzur hakları'nı artırdı. Nasılsa 'münferit bir hadise olarak AKP'ye mal edilmemesi (!) gereken' Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı, nasılsa garantili yolların hastanelerin ödemeleri yapılıyor. Bu gidiş geniş kitlelere çaresizlik, yoksulluk ve ölümden başka bir yön göstermiyor. Muhalefet ise bolca konuşuyor, bolca hayret dolu sorular sorarak ülkenin yönetilemediğinden yakınıyor. 'Güven ve istikrar' dediğiniz böyle olur." ifadesini kullandı.