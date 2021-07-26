Çiğdem Toker: “Atatürk Orman Çiftliği'ni yakan kişi gerçekten bir ‘meczup’ mudur?” sorusu aydınlatılmalı

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Atatürk Orman Çiftliği’nde çıkan yangınla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Bir soruşturma başlatılırsa, aydınlanması gereken ilk konu şu olmalı: AOÇ'yi yakan kişi gerçekten bir ‘meczup’ mudur?” dedi.

“Bu sorunun yanıtı sanılandan önemli. Ülkede suçlar tarihine bakıldığında ceza almamak üzerine kurgulanmış ve arkasında başka çıkar odaklarının bulunduğu birçok ‘meczup’ işi suç olduğu hatırlanacaktır” diyen Toker, “Siyasal iktidarlar ve yerel yönetimlerin ‘ortak çalışması’yla (!) yıllar içinde eriye eriye yarısı götürülen AOÇ'ye yapılan kötülükler bir gün son bulur mu dersiniz?” sorusunu yöneltti.

Çankaya'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangın sonrası bölgeye gelerek incelemede bulundu. Yavaş, "Yangını meczup bir kişi çıkarmış” dedi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.