Van'daki iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirdi

Van'da bir minibüsün üzerine düşen çığın altında kalan vatandaşları arayan arama kurtarma ekibinin üzerine çığ düşmesi sonucunda 33 kişi hayatını kaybetti, ikisi yoğun bakımda 75 kişi de yaralandı. İlk gün hayatını kaybeden 5 kişiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu. Kurtarma çalışmaları, dün akşam yüksek çığ tehlikesi ve hava şartları nedeniyle durdurulurken, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Çığ altında kalan 3 kişinin de cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 41'e yükseldi. Havanın kararmasıyla birlikte arama-kurtarma çalışmaları durduruldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı AKP Van eski Milletvekili Gülşen Orhan da çığ altında kalmış, yaralı şekilde kurtarılmıştı. Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ise çığ altında kalarak yaşamını yitirdi.

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CHP, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin’den oluşan heyeti bölgeye göndermişti.

HaberTürk Ankara Temsilcisi: Çığa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sebep oldu

HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, çığ felaketinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP milletvekili Gülşen Orhan yüzünden yaşandığını açıkladı. Aydemir, ilk çığ felaketinin öncesinde Orhan’ın uyarıları dikkate almayarak iş makinaları ile yolu açtırdığını ve makinaların çığa neden olduğunu bildirdi.

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