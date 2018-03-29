Çiftlikbank'taki yolsuzluğun araştırılması için verilen önerge, AKP oylarıyla reddedildi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, binlerce kişinin mağdur edildiği Çiftlikbank olayının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırılması için verdiği önergenin AKP milletvekilllerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Yaklaşık 80 bin kişinin dolandırıldığı Çiftlikbank vurgununun Meclis’te incelenmesine dair önergenin AKP oylarıyla reddedilmesine kişisel Twitter hesabından tepki gösteren Aydın, "AKP tosuna sahip çıktı, verdiğim önergeyi ret etti. Ortak mısınız birader???” ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank’ın SPK raporlarından yer alan Kıbrıs bağlantılarını Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesiyle TBMM’ye taşıyan Aydın, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltmişti:

"5411 Sayı Bankacılık Kanunu’nda bankacılık faaliyetleri için yerine getirilmesi gereken mevzuat ayrıntılı bir şekilde sıralanmıştır. Buna rağmen bankacılık faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmayan şirketin (Çiftlik Bank) –mecazi de olsa- banka sıfatını taşımasına nasıl izin verilmiştir? Söz konusu şirket ‘Banka’ sıfatını taşıyarak, faaliyetlerinin devlet garantisinde olduğu şeklinde bir algı oluşturmuştur. SPK raporlarına rağmen bunun neden önüne geçilememiştir?

"Para akışı neden tespit edilememiştir?"

SPK raporlarında, toplanan paraların bir kısmının yatırıldığı ‘Kıbrıs Bankaları’ ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kastedilmektedir. KKTC’ye yapılan havale yurt içi işlem olarak tanımlanmıştır? Eğer havale yurt içi işlem gördüyse Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) neden zamanında soruşturma yapmamıştır? Para akışı neden tespit edilememiştir?

Şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın şirketin merkezinin KKTC’ye kurduğu söylenmektedir. Aydın KKTC Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi’nden izin almış mıdır? KKTC makamlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş midir? KKTC vatandaşlığı taşıyan ortakları var mıdır? Bu konuların aydınlanması için KKTC hükümetiyle bir çalışmanız var mıdır

"Arkasında başka isimler bulunmakta mıdır?"

RTÜK mevzuatında radyo ve televizyon yayınlarında yer alacak reklamların içeriği ve niteliği açıkça belirtilmektedir. Buradaki esas kriter tüketici haklarıdır. Söz konusu şirket hakkında çok sayıda şaibe varken RTÜK Çiftlik Bank’ın reklamlarına nasıl izin vermiştir? Şirketin sahibi olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında çok sayıda iddia var iken, bu kişiye yurtdışı çıkış izni verilmiştir? Yurtdışına kaçışı neden engellenememiştir? Şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın mal varlıkları ne kadar tutarındadır? El konulan mal varlıkları borçlulara tanzim edilecek midir? Çiftlik Bank organizasyonu tek kişi tarafından mı tasarlanmış, uygulanmıştır? Bu kişinin arkasında başka isimler bulunmakta mıdır?”