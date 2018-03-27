Çiftlikbank CEO'sunun Uruguay bağlantısı tutuklandı

77 bin kişiyi dolandırarak Urguay'a kaçtığı düşünülen Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki bağlantısı Osman Naim Kaya'nın tutuklandığı ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre Osman Naim Kaya Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çiftlikbank soruşturması kapsamında haklarında Kırmızı Bülten talep ettiği 6 kişi arasındaydı.

Bursa’dan 11 yıl önce kaynak ustası olarak gittiği Uruguay’da şimdi milyon dolarlık inşaat işleri yapan Kaya, Mehmet Aydın Uruguay’a ilk geldiğinde Aydın’ın Uruguay bağlantılarını sağlayan kişi olarak biliniyor. Mehmet Aydın’ın kullandığı ve görüntüleri basına yansıyan Ferrari de Osman Naim Kaya’nın üzerine kayıtlı. Aydın’ın Uruguay’daki mal varlığını Kaya’nın üzerine yaptığı ve Türkiye’den kaçırılan paralarla ilgili kilit isim olduğu iddia ediliyor. Uruguay makamlarıyla temasa geçilerek Kaya’nın iadesi talep edildi.