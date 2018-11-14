T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çiftetelli ile diyaliz hastaları moral buldu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - İSTANBUL'da özel bir diyaliz merkezindeki hastalar çiftetelli ile moral depoladı

14 Kasım 2018 14:42

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - İSTANBUL\'da özel bir diyaliz merkezindeki hastalar çiftetelli ile moral depoladı. Bursalı erkek hemşire Barış Demirel\'in kamerasına yansıyan görüntülerde, hastalara hemşireler de eşlik etti.
Özel bir diyaliz merkezinde hastalara moral aşılamak isteyen hemşireler, hastalara moral vermek amacıyla ilginç bir yönteme imza attı. Diyaliz merkezinde çiftetelli açan hemşireler, hastalarla birlikte oynayarak keyifli bir vakit geçirmelerini sağladı. Hastalardan özel izin alınarak çekilen ve Bursalı erkek hemşire Barış Demirel\'in kamerasına yansıyan görüntülerde hastaların da yerlerinden çiftetelliye eşlik ettiği ve mutlu oldukları görülüyor. Konuyla ilgili konuşan Barış Demirel, \"Diyaliz hastalarımızın bir nebze de olsa acılarını hafiflettiysek ne mutlu bizi. Onlara o anlık dahi olsa hayat aşıladık ve mutlu olmalarını sağladık\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUİZNİK Bursa DHABursalıBarış DemirelDiyalizHastalardanKonuylaOnlaraFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24