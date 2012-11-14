Çifte Minareli Medrese her an yanabilir

Sivas kentinin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin, üzerinde bulunan paratonerlerin toprağa bağlı olmaması nedeniyle tehlike altında olduğu ve her an yanabileceği açıklandı.

1271 yılında İlhanlılar'ın büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılan medrese 2008 yılında onarıma alındı ancak medresenin onarımı tamamlandıktan sonra minareler üzerinde bulunan paratonerlerin uç kısımları aradan geçen 1 yıllık sürede toprağa gömülmedi.

Anadolu'nun en ünlü tarihi yapıları arasında yer alan ve bugün Selçuklu parkı içinde bulunan 741 yıllık tarihi eserin, kent merkezine düşmesi muhtemel bir yıldırımı çekme ihtimali bulunuyor. Olası bir yıldırım ihtimalinde 7 asırlık eserin zarar görebileceği belirtiliyor.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, çifte minareli medresenin minarelerinde bulunan ancak toprağa gömülmeyen paratonerlerle ilgili proje hazırlandığını ve bunun anıtlar kuruluna sunulduğunu açıkladı.

Anıtlar kurulundan gelecek onayla birlikte paratoner ile ilgili çalışmaların tamamlanacağı kaydedildi. Proje olmadan eserin bulunduğu alanda paratoner için çukur açılamayacağı öğrenildi. (DHA)