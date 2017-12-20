Çifte birincilik kazanan harika çocuklar, Roma'da ödüllerini aldı

BURSA, (DHA)- BURSA\'daki bir sanat merkezinde piyano eğitimi alan ve İtalya\'nın başkenti Roma\'da düzenlenen uluslararası müzik yarışması \'Rome Grand Prize Virtuoso\'da birinci olan Arya Su Gülenç (7) ve Mert Hakan Şeker (11), törenle ödüllerini aldı.

Uluslararası müzik yarışması \'Rome Grand Prize Virtuoso\'da 185 yarışmacı arasında çifte birincilik elde eden Arya Su Gülenç ve Mert Hakan Şeker, Roma\'nın ünlü \'Auditorium Parco della Musica\' konser salonunda 19 Aralık\'ta düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Arya Su ve Mert Hakan, tören öncesi Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli\'nin davetlisi olarak Büyükelçilik binasında ağırlandı. Büyükelçi Esenli, iki yeteneği Roma\'da böylesi bir başarı nedeniyle ağılıyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken; \"Kültür ve sanatın başkentlerinden biri olan Roma\'da böylesi bir başarıyla ülkemizin adının anılıyor olması her şeyden önce şahsımı ve elçilik çalışanlarımızı çok mutlu etti. Çocuk yeteneklerimizin gelecekte dünya çapında isimler olmalarını yürekten diliyorum. Kültür ve sanat alanlarında gösterilen bu başarıları destekliyor ve devamını temenni ediyorum\" diye konuştu.

Arya Su Gülenç ve Mert Hakan Şeker\'in yanı sıra piyano öğretmenleri Elena Çekiç, müzik direktörleri Rüstem Avcı ve ailelerinin de hazır bulundukları davetin ardından, yarışma ekibi ödül töreninin düzenlendiği salondaki yerlerini aldı. Salonda birer mini konser veren çocuk yetenekler, ardından ödüllerini aldı. Çocuklar öğretmenlerine ve kendilerine destek veren herkese teşekkür ederken, Arya Su Gülenç \"Daha çok çalışıp daha iyi yerlere geleceğim\" dedi, Mert Hakan Şeker ise \"Benim için müzik bir yaşam şekli\" ifadelerini kullandı.

Harika çocukların piyano öğretmeni Elena Çekiç de \"Bu çocuklar hayatın en güzel şeyleri. Türkiye\'de çok yetenekli çocuk var. Hepsine yardım etmek isterim\" dedi. Harika Çocuklar Yasası\'nın yeniden gündeme gelmesi için mücadele veren müzik direktörü Rüstem Avcı ise şunları kaydetti:

\"Dünyadaki saygınlığınız kültür-sanat, bilim ve teknolojide varlığınızla doğru orantılıdır. Yaşadığımız bu kadim topraklar kültür ve sanatın yatağı. Yeni nesilleri bu alanlarda ciddi devlet politikalarıyla desteklemek gerekiyor. Batı öyle yapıyor. Sesimin çıktığı, gücümün yettiği yere kadar yineleyeceğim: \'Harika Çocuklar Yasası derhal çıkartılmalı.\' Bu çocuklar kaderlerine terk edilmemelidir.\"



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