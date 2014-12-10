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Ekonomi

Çiftçiye elektrik cezası Danıştay'dan döndü

Elektrik borcu olan çiftçiye destekleme ödemelerinin yapılmamasını öngören Bakanlar Kurulu kararı Danıştay tarafından bozuldu

10 Aralık 2014 23:34

Güney Doğulu çiftçilerin Dicle Elektrik'e olan elektrik borcu nedeniyle destekleme ödemelerinin yapılmamasına neden olan Bakanlar Kurulu kararı ve bu karara ilişkin uygulama tebliğinin yürütmesi Danıştay 10. Dairesi tarafından durduruldu.

Bakanlar Kurulu’nun, ‘Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere bu borçları ödeninceye kadar 2014 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılamaz’ hükümlü kararı ve aynı karara ilişkin uygulama tebliği, 9 Mart 2014 tarihinde Resmi gazete ’de yayımlanmış ve büyük tartışmalara neden olmuş ve ülkenin Güney Doğu illerinde bu kararın ardından eylemler yapılmıştı.

Daha sonra 30 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni kararla ise, elektrik borcunu 15 Eylül 2014 tarihine kadar ödemeyen çiftçilerin bu borcunun 2014 yılı tarımsal destekleme ödemelerinden mahsup edilmesi, yani elektrik borcu olan çiftçinin tarımsal desteklemesin elektrik firmasına devredilmesi suretiyle borçla mahsuplaşması kararı alınmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun destekleme ödemelerinin yapılmamasına ilişkin kararı sonrasında 62 Güney Doğulu çiftçi, bu kararı Danıştay’a taşımış ve karar ile kararın uygulanmasına ilişkin tebliğin yürütmesinin durdurulmasını istemişti. 

Habertürk’te yer alan habere göre, Danıştay 10. Dairesi bu talepleri uygun gördü ve hem kararı hem de uygulama tebliğinin yürütmesini durdurdu.

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