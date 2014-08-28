Çiftçiler, Mardin-Şanlıurfa yolunu 3 gündür trafiğe kapattı

Çiftçilerin elektrik kesintilerini protesto için 3 gün önce başlattığı eylemler nedeniyle Mardin-Kızıltepe ve Mardin-Şanlıurfa yolları 3 gündür trafiğe kapalı.

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde, çiftçilerin elektrik kesintilerini protesto için 3 gün önce başlattığı yol kapama eylemleri devam ediyor.

Çiftçiler Mardin-Kızıltepe ve Mardin-Şanlıurfa yollarını ateşe verdikleri lastik ve taşlarla oluşturdukları barikatlarla aralıklı olarak trafiğe kapattı. Yolların kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Mehmet Ali Dinler ve Emrullah Karakaş’ın DHA’daki haberine göre, Mardin-Kızıltepe ve Derik-Mardin-Şanlıurfa karayollarını 2 ayrı noktada kesen çiftçilerin 3 gün önce başlattığı yol kapatma eylemi devam ediyor. Derik ve Kızıltepe İlçesi'ne bağlı 170 köyde yaşayan çiftçilerin başlattığı eylemde, dün akşam Mardin-Kızıltepe karayolunu havaalanı mevkiinde kesen çiftçiler ile yolu açmak isteyen güvenlik güçleri arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Burada 4 saat süren eylemin ardından çiftçiler, TEİAŞ 16'ncı İletim ve İşletme Grup Müdürlüğü önüne gelerek, zorla bina içerisine girdi. TEİAŞ yetkilileriyle bir süre tartışan çiftçiler, kurum önünden geçen Mardin-Kızıltepe karayolunu, ateşe verdikleri lastik ve taşlarla barikat kurarak tekrar trafiğe kapattı. Yolun orta refüjünde bulunan koruma levhalarını söken çiftçiler, yolun ortasına attı. 7 saat süren eylem sonrasında jandarma, çevik kuvvet polisiyle birlikte eylemci çiftçilere müdahale etti.

Müdahale sırasında yüzü maskeli bir polisin çiftçilere bağırarak küfür etmesi kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesiyle birlikte Mardin-Kızıltepe karayolu kısa süreliğine de olsa trafiğe açıldı. Ancak daha sonra toplanan çiftçiler aynı noktada karayolunu yeniden trafiğe kapattı.

Dünyanın en uzun adamına gaz bombası!

Çiftçilerin, Mardin, Derik ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin kesiştiği İpek Yolu'nun Üçyol mevkiindeki eylemi de sürüyor. 3 günden beri Derik ilçe merkezi ile bağlı köylere elektriklerin verilmemesini protesto eden çiftçilerin yol kapama eylemine destek veren dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen, AKP Mardin Milletvekilleri ile yetkilileri eleştirdi.

Boş gaz fişeklerini gösteren Kösen, "3 gündür bizim elektriklerimizi kestiler. Biz susuzluktan köyden kaçıyoruz, gerçekten suya muhtaç olduk, hayvanlarımızın hepsi telef oldu. Tarlalar, ekinlerimiz çok zarara uğradı. Bundan dolayı bunu kınıyoruz. Devletten bunu beklemiyorduk. Biz 3 gündür buraya geldik, çözüm bekledik. Devlet gaz bombalarıyla bizi karşıladı. Gerçekten biz perişan bir durumdayız. Bunlar hepsi gaz bombaları, binlercesini sıktılar, bu gaz bombaları hayvanlara sıkılmaz. Bu milletin, çocukların ve hayvanların ne suçu var? Artık bu devlet terörüdür diyorum. Mardin AK Parti milletvekilleri, burada isimlerini de söylüyorum; sayın Muammer Güler, sayın Abdurrahim Akdağ, sayın Gönül Şahkulubey, bunları kınıyoruz. Siz bizim vekilimiz olarak meclise geldiniz, bizim karşımıza geçmek için değil. Bize gaz bombaları sıkmak için değil. Ben sabah hastaneye gitmek için evden çıktım, ne yazık ki gaz bombalarıyla karşılaştım. Hastaneye gidemedim. Mardin'den, Urfa'dan, Diyarbakır'dan askerler gelmiş, burada köylerde insanlara saldırıyorlar. Ne hakkı var devletin? Burada yaşlısı, çocuğu, hastası var. Ne yazık ki gaz bombalarıyla karşılaşıyorlar" dedi.

Bazı çiftçiler de gaz fişeklerinin isabet etmesi sonucu vücutlarında oluşan morlukları gösterirken, bugüne kadar çıkan olaylarda 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Derik'ten Mardin'e yolcu taşıyan minibüslerin bağlı olduğu kooperatif, her iki taraftan da yolların kapalı olması yüzünden Mardin'e yolcu taşımayı durdurdu.