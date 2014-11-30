Kamu borcu olan çiftçiye yapılandırma müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Vatandaşımızın, çiftçimizin, sanayicimizin lehine birçok kararı almaya devam edeceğiz. Kasım ayının sonuna geldik. Kamuya borcu olan çiftçilerimizin borç yapılandırmasıyla alakalı süreyi 31 Aralık'a kadar bir kez daha uzattık" dedi.

Partisinin Karaman Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Bakan Yıldız, Ermenek'te hayatını kaybeden işçilere bir kez daha baş sağlığı, ailelerine de sabır dileyerek, devletin ve hükümetin tüm gücü ile orada bulunmaya gayret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir dönüşümden geçtiğini, kongrelerin AKP'nin sürdürülebilir gelişimi adına büyük katkılar sağlayacağını belirten Yıldız, 2002 yılından itibaren partisinin yaşadığı sıkıntılı dönemleri anlattı.

Madenlerin, santrallerin çevre ile ekonomiye kazandırılacağına işaret eden Yıldız, ne zeytinden ne de enerji santralinden vazgeçeceklerini vurguladı.

Çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşan Yıldız, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın, çiftçimizin, sanayicimizin lehine birçok kararı almaya devam edeceğiz. Kasım ayının sonuna geldik. Kamuya borcu olan çiftçilerimizin borç yapılandırmasıyla alakalı süreyi 31 Aralık'a kadar bir kez daha uzattık. Herhangi bir çiftçimizin, diyelim ki (özelleşmeden önceki) TEDAŞ'a üç ya da 5 yıl önceden bin lira borcu olsun. Faizsiz olarak, müracaat etmesi halinde defaten yine bin lira olarak bunu alacağız. Eğer bunu yaparsa kendisi açısından da çok büyük bir kolaylık olacak. Şu anki faizli hali yaklaşık 4 bin 220 liraya karşılık geliyor. Yani ben paramı ödemek istiyorum dediği anda neredeyse dörtte birine kamu razı olacak. Eğer bu mahkemeye verilmiş olsa 7-8 bin liraya kadar çıkıyor. Hiç bunlara da gerek yok. Beş taksit yaptırırsa bugünkü para değeriyle bin liralık borcu bin 295 liraya çıkacak. O yüzden hem kul hem de devlet hakkı açısından bence bunları ödememizde fayda var. Bu kolaylıktan, bu borç yapılandırmasından hep beraber yararlanmamızda fayda var."

İş Güvenliği Paketi

Bakan Yıldız, İş güvenliği Paketi'ne de değinerek, maden kazalarından sonra, en son Ermenek'te yaşanan kazanın ardından iş güvenliği ile işçi sağlığı ile ilgili önlemleri artırdıklarını vurguladı.

İş Güvenliği Paketi'nin Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu, TBMM'ye geçeceğini bildiren Yıldız, "Maden kazalarından sonra, Ermenek'ye yüreğimizi acıtan bu kazadan sonra da iş güvenliği ve işçi sağlığı ile alakalı önlemlerimizi daha da artırdık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yaptığı çok güzel çalışmalar var. O da inşallah kanunlaşmak üzere, Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Ondan sonra da Meclise geçecek" diye konuştu.

"Biz, işçi sağlığına uymayan yerlerin kapatılmasından yanayız" diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Biliyorum, Ermenek'in ticareti, özellikle maden sahalarından gelen gelirlerle beraber oradaki ticaret ve ekonomi oluşuyor ama hiçbir işçi kardeşimizin canı ve gördüğü zarar bizim kömürümüzden daha değersiz değil. Tam tersi, daha da değerli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak orada bulunan kömürümüzden vazgeçmeye hazırız. Karaman'da istihdam imkanı var. İş bulma imkanı var. Karaman'da çalışma imkanı var. O yüzden oradaki kardeşlerim de gelip burada çalışabilecek. Eğer o şartlara uyabiliyorsa maden ocakları devam edecek. Eğer uymuyorsa o maden ocakları kömür üretimi yapamayacak. Ben bunu Karamanlı hemşehrilerimle bizatihi yerinde, merkez ilçe kongremizde paylaşmak ve bu bilgileri sizle beraber görüşmeyi uygun gördüm."

Kongreye Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AKP Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, AKP Karaman İl Başkanı Kerim Dereli partililer katıldı. (AA)