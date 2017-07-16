Çiftçilikten Soma katliamına giden süreç kitaplaştı: Çizmelerimi çıkarayım mı?

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Eynez Maden Ocağı’nda 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına giden süreç, tanıklıklar üzerinden ele alınarak "Çizmelerimi Çıkarayım Mı?" ismiyle kitaplaştırıldı. Gazeteciler Onur Yıldırım ve Uğur Şahin Umman’ın kaleme aldığı "Çizmelerimi Çıkarayım mı?" geçim kaynaklarının sosyal, ekonomik, siyasal birçok sebebe dayalı olarak yer üstünden, yer altına yönelmesine odaklanıyor. 352 sayfadan oluşan kitap Ayrıntı Yayınevi'nin Yakın Tarih dizisi kapsamında raflardaki yerini aldı.

“Soma’nın tarihi, geçmişte tarım kasabası olan bir yerleşim bölgesinin, kömür çıkarma faaliyetleri ve termik santral inşası sonucunda kömür kentine dönüşmesidir” sözleriyle başlayan kitapta, çiftçilerin tütün destek politikalarının sona ermesiyle birlikte madene inmeye başladıkları süreç anlatılıyor.

Madencilerin işe giriş hikâyelerini, ailelerin kaybettikleri çocuklarını, sağ kurtulanların ve tahlisiye ekiplerinin olay gününü anlattığı kitapta; Somalı çiftçiler, mühendis odaları temsilcileri, akademisyenler, psikologlar, hukukçular, sendikacılar ve katliam sonrası dayanışma için Soma’da çalışanların tanıklıklarına yer veriliyor.

Katliamın ardından Soma’ya giderek çalışmalar yapan ve geçen 3 yılda İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Soma, Kınık ve Savaştepe’de mülakatlar gerçekleştiren Yıldırım ve Umman, “Soma’da yaşanan katliamın tarımda yaşanan dönüşümün ve özelleştirmelerin sonucundan bağımsız olmadığını düşünüyoruz” diyor. Katliamın gerçekleştiği Eynez Ocağı’nın Türkiye’nin en iyi maden ocaklarından biri olduğuna değinilerek şu sözlere yer veriliyor: “Teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin sorunları çözmediğini, bu teknoloji doğru bir bakış açısıyla kullanılmazsa sonuçlarının çok acı olacağını Soma Katliamı bize göstermiştir”.

Onur Yıldırım kimdir?

1980 yılında Akdağmadeni’nde doğdu. 1994 yılında ailesi ile birlikte İzmir’e göçtü. 2010 yılında İzmir’de kurulan alternatif haber portalı Yurtsuz için fotoğraf çekti, haber yaptı. 2011’den itibaren toplumsal bellek oluşturmak için toplumsal olayları takip ediyor, fotoğraflıyor ve haberleştiriyor. İzmir’de yaşıyor, serbest gazetecilik yapıyor.

Uğur Şahin Umman kimdir?

1989’da İzmir’de dünyaya geldi. Lisans öğrenimini Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde tamamladı. 2010 yılında İzmir’de kurulan alternatif haber portalı Yurtsuz için söyleşiler yaptı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda (UM:AG) Araştırmacı Gazetecilik eğitimi aldı. İngilizce ve Fransızca biliyor.