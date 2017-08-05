Çiftçilerin yeni gözdesi salep bitkisi

Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'nde doğada sökümü yasak salep bitkisi (orkide), ilgili kurumlardan izin alınması sonucu hazırlanan proje kapsamında, bu yıl 12 ton üretildi. Salep bitkisinin toprak altındaki yumruları kurutulup toz haline getirilerek dondurma yapımında ham madde olarak kullanılırken yumruların yaş hali kilosu 30 TL'den satıldı. Bölgede çiftçilerin yeni geçim kapısı olan Orkide üretiminde bir çok çitfçi ürününü daha tarladayken sattı.

Geçen yıl 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından doğada yabani olarak yetişen ve toplanması yasak salep bitkisinin (orkide), 2 yıl önce hazırlanan proje kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izinli olarak sökülüp tarlalara fide halinde dikilerek yetiştirilmeye başlandı. Karşıyaka Mahallesi'nde geçen yıl yapılan ilk üretim ardından bu yıl 11 üretici tarafından 13 dönüm alana salep bitkisi dikildi.

Mayıs ayında başlayan hasat dönemi Haziran ayı sonunda tamamlandı. Bu yıl yaklaşık 12 ton üretim yapıldı. Yumruların yaş halde kilosu 30 TL'den satıldı. Bir çok çiftçi ürününü daha hasat etmeden tarladayken satma imkanı buldu. Özellikle elde edilen verim ve fiyatı nedeniyle bölgede salep tarımının daha çok talep görmeye başladığı belirtildi.

Salebin çiftçiler için yeni bir ürün olduğunu ifade eden 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, şöyle dedi:

"Bölgemizde bu bitki yabani olarak doğada yetişiyor zaten koruma altında ve sökümü kesinlikle yasak. Söken kişilere ağır para cezaları veriliyor. Biz bir proje ile bu bitkinin yasal bir şekilde üretimin yapmaya başladık. İlk yıl deneme üretimi yaptık. Çok olumlu bir sonuç alınca bu yıl üretim alanını genişletmiştik. Bu yıl çok iyi bir üretim oldu. çiftçimizin yüzü gülüyor. Kilosu 30 TL'den alıcı buldu. Bazı çiftçilerimiz daha ürününü hasat etmeden tarladayken sattı. Zaten talep var. Kilosunun 30'TL'den satılması nedeniyle çiftçilerimizden de üretim için talep gelmeye başladı ancak bir kontrollü bir artış yapacağız. Herkes her yerde üretim yapmayacak. Devletimizin kurumlarının kontrolünde bir üretim olmaya devam edecek."

Salep bitkisinin toprak altındaki yumrularının toplandıktan sonra haşlanıp gölgede kurutulduğu ve öğütülerek toz haline getirildikten sonra dondurma yapımında hammadde olarak kullanıldığı belirtildi. Yeni dikim sezonunun bu yıl Ekim ayında başlayıp Şubat ayına kadar devam edeceği ifade edildi.