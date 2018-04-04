Çift haneli enflasyon, yılın ikinci yarısında kalıcı mı olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda yüzde 7.9’a gevşemesini beklese de; Bloomberg ekonomisti Ziad Doud, çift haneli enflasyonun 2018in ikinci yarısında da kalıcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

BloombergHT’nin haberine göre, Doud tarafından kaleme alınan bilgilendirme notunda, Türkiye’de enflasyonun ilerleyen aylarda da çift hanelerde seyredeceği belirtildi. Aynı nota göre, Bloomberg ekonomistleri, enflasyonun ikinci yarıda yükselmeden önce ikinci çeyrekte yavaşlamasını ve dördüncü çeyrekte de yüzde 11.3'lük bir ortalama yapmasını öngördü.

"Lira, dolar karşısında 4.03 seviyesine zayıflayacak"

Ekonomistler, beklentilerini, Fed'in eski başkanı Janet Yellen'ın kurmuş olduğu standart ekonomik modele göre şekillendiriyor. Yellen'ın modeline göre, enflasyon, dört unsurdan etkileniyor: Kur hareketi, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve ekonomideki ısınma derecesi.

Bloomberg News'ün anketine katılan analistler, liranın dolar karşısında 4.03 seviyesine zayıflamasını bekliyor. Bu durum, ithalat fiyatlarını artırarak yılın ikinci yarısında enflasyonel baskıları artıracak. Bir yandan, 2017'nin son çeyreği ve 2018'in ilk çeyreğinde petrol fiyatlarında gerçekleşen sert yükseliş, Türkiye enflasyonunun yılın ikinci yarısında hızlanmasına yol açacak.

TCMB'nin yapmış olduğu ankete göre, ülkede istikrarlı bir şekilde artan enflasyon beklentileri, enflasyondaki artışı hızlandıracak. Ülke ekonomisindeki yavaşlamanın boyutu da, diğer üç unsurun yaratacağı etkiyi telafi etmek için yetersiz kalacak.