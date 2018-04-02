"Enflasyonda yukarı yönlü riskler var"

Mart ayında yukarı yönlü riskler bulunduğuna dikkat çeken ekonomist Veyis Fertekligil, yarın açıklanacak enflasyon verisinin yüzde 1'in üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg HT'deki Akıllı Para programına konuk olan Ekonomist Fertekligil Mart ayı yukarı yönlü riskler olduğunu ve enflasyon rakamının %1'in üzerinde gelebileceğini söyledi.

Fertekligil konuya ilişkin olarak "Mart'ta kurdaki ve petrol fiyatlarındaki yukarı eğilim, benzin zamları hesaba katılabilir. Gıda fiyatları da oldukça volatil. O yüzden aylık enflasyon %1'lik beklentinin üzerine de çıkabilir" dedi.

Aylık enflasyonun % 0.95, yıllık enflasyonun %10.19 olması bekleniyor

Bloomberg HT Araştırma Bölümü'nün 14 kurumla yaptığı ankete göre aylık enflasyonun % 0.95, yıllık enflasyonun %10.19 olması bekleniyor. Fertekligil enflasyon beklentinin üzerinde gelirse yıl sonu enflasyonunun çift hanede gerçekleşme ihtimalinin de artacağını söyledi.



Fertekligil ayrıca kurdaki artış devam ederse nisan-mayıs aylarında da enflasyona etkisi olacağını söyledi. Mart ayı enflasyon verisi yarın saat 10:00'da açıklanacak.