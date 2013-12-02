Çift eşli, şantajlı kâbus evlilik

Torun sahibi 63 yaşındaki işadamı F.P., evli olduğu halde “Bekârım” diyerek imam nikâhı ile ikinci bir eşle evlendi. Kocasının resmi nikâhla başka biriyle evli olduğunu 5 yıl sonra öğrenen Gönül İ. soluğu mahkemede aldı. Gönül İ.’nin suç duyurusu dilekçesinde ortaya attığı iddialara göre F.P.; eve hapsetti, tecavüz etti, sahte boşanma belgeleriyle kandırdı, yiyecek parası bile vermedi, eve kameralar kurarak şantaj yaptı, denizde boğulmasına göz yumdu, evde cinleri olduğunu iddia ederek korkuttu, ölümle tehdit etti.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre mühendislik firması sahibi F.P., 2008 yılında Sarıkamış’ta yaşayan 47 yaşındaki Gönül İ.’nin ailesine 20 bin lira başlık parası vererek evlenmeye ikna etti. Kendisini bekâr olarak tanıtan F.P., imam nikâhı kıydıktan sonra resmi nikâhı Ankara’da yapacağını söyleyerek F.P.’yi Ankara’ya getirdi. Gönül İ. resmi nikâhta ısrar edince gerçeği öğrendi.

Dilekçelerde yer alan iddialardan bazıları şöyle:

Villaya hapsetti

“Evli olduğu halde beni ve ailemi kandırıp imam nikâhı kıyarak Sarıkamış’ta evlendi. Zorla cinsel ilişkiye girdi. Resmi nikâhı sonra yapacağını söyledi. Gölbaşında bir çiftlik evine yerleştirdi. Yaşadığımız evde yıllarca bana sığıntı muamelesi yaptı. Para vermedi, yediğime, içtiğime bile karıştı. Evli olduğunu öğrendiğimde bana sahte mahkeme tebligatları gösterip boşanma davasının sürdüğüne boşanıp evleneceğine ikna etti.”

Gizli kamerayla şantaj

“Evimize yerleştirdiği gizli kamera görüntüleriyle bana şantaj yaptı. Güya ben cebinden para alırken yani hırsızlık yaparken görüntülerim varmış. ‘Bunları ailene göndereceğim’ diyerek tehdit etti. Kendi ihtiyaçlarımı ailemin düğün sırasında taktığı takıları bozdurup karşıladım. Hayatımda bir defa eşimin cebinden yiyecek almak için 20 lira para aldım. Ailemden korktuğum için geri dönemedim. Doğup büyüdüğüm yerde, töre gelenekleri vardır. Ailemin veya bir akrabamın yanına dönmem durumunda can güvenliğim yoktur.”