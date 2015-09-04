T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

'Çiftlik havasının sırrı' çözüldü

Araştırmacılar, çiftlik ortamında yetişen çocukların alerji ve astıma daha az yakalandığını belirledi. Uzmanlar, bunda neyin rol oynadığını ortaya çıkardı.

04 Eylül 2015 19:35


Farklı ülkelerden uzmanların rol aldığı araştırmanın sonuçları bilim dergisi Science'da yayımlandı. Uzmanlar, ahırlardaki toz zerrecikleri ve bazı evcil hayvanların bulunduğu ortamın, alerji ve astım hastalığını önleyen “A20” isimli bir enzimin üretilmesini sağladığını tesbit etti.

Fareler üzerindeki deneyler

Araştırmaya katkıda bulunan Belçika'nın Gent Üniversitesi'nde bir grup fare iki hafta boyunca düzenli olarak ahır tozu zerreciklerinde saptanan endotoksinlere tabi tutuldu. Bir başka grup fareye endotoksin verilmedi. İki haftalık süre sonunda fareler toz böceği bulunan ortamlara aktarıldı. Toz böceği insanlarda da alerjik reaksiyon ve astımla sonuçlanabiliyor. Düzenli olarak endotoksine tabi tutulan farelerde herhangi bir alerjik tepkime gözlenmedi. Buna karşılık endotoksin verilmeyen diğer grupta ise alerji saptandı. Fareler doğrudan ahırlardan toplanmış toza tabi tutulduğunda da aynı sonuca varıldı.

'A20' enzimi nasıl etkili oluyor?

Araştırmada yer alan Münih'teki Hauner Çocuk Hastanesi'ne bağlı Astım ve Alerji Bölümü'nün yöneticisi Erika von Mutius, “Ahır ortamının alerjilerden korunmada etkili olduğunu biliyorduk. Ama bunun nereden kaynaklandığı bilinmiyordu” dedi. Araştırmayla “A20” enziminin keşfedildiğine dikkat çeken uzman von Mutius, “Anlaşılan bu enzim alerjik tepkimeleri bastırıcı bir işlev görüyor” dedi.

"A20" enziminin aktif halde olması gerektiğine işaret eden Erika von Mutius, bunun henüz belirlenemeyen bir şekilde ahır tozu zerrecikleri tarafından tetiklendiğini kaydetti. Von Mutius, enzimin aktif olduğu bir bünyede astımın oluşmadığını vurguladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AraştırmacılarScienceBelçika GentMünih HaunerHastanesiAstımAlerji BölümüErikaMutiusDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24