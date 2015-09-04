'Çiftlik havasının sırrı' çözüldü



Farklı ülkelerden uzmanların rol aldığı araştırmanın sonuçları bilim dergisi Science'da yayımlandı. Uzmanlar, ahırlardaki toz zerrecikleri ve bazı evcil hayvanların bulunduğu ortamın, alerji ve astım hastalığını önleyen “A20” isimli bir enzimin üretilmesini sağladığını tesbit etti.

Fareler üzerindeki deneyler

Araştırmaya katkıda bulunan Belçika'nın Gent Üniversitesi'nde bir grup fare iki hafta boyunca düzenli olarak ahır tozu zerreciklerinde saptanan endotoksinlere tabi tutuldu. Bir başka grup fareye endotoksin verilmedi. İki haftalık süre sonunda fareler toz böceği bulunan ortamlara aktarıldı. Toz böceği insanlarda da alerjik reaksiyon ve astımla sonuçlanabiliyor. Düzenli olarak endotoksine tabi tutulan farelerde herhangi bir alerjik tepkime gözlenmedi. Buna karşılık endotoksin verilmeyen diğer grupta ise alerji saptandı. Fareler doğrudan ahırlardan toplanmış toza tabi tutulduğunda da aynı sonuca varıldı.

'A20' enzimi nasıl etkili oluyor?

Araştırmada yer alan Münih'teki Hauner Çocuk Hastanesi'ne bağlı Astım ve Alerji Bölümü'nün yöneticisi Erika von Mutius, “Ahır ortamının alerjilerden korunmada etkili olduğunu biliyorduk. Ama bunun nereden kaynaklandığı bilinmiyordu” dedi. Araştırmayla “A20” enziminin keşfedildiğine dikkat çeken uzman von Mutius, “Anlaşılan bu enzim alerjik tepkimeleri bastırıcı bir işlev görüyor” dedi.

"A20" enziminin aktif halde olması gerektiğine işaret eden Erika von Mutius, bunun henüz belirlenemeyen bir şekilde ahır tozu zerrecikleri tarafından tetiklendiğini kaydetti. Von Mutius, enzimin aktif olduğu bir bünyede astımın oluşmadığını vurguladı.