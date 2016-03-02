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Magazin

'Cicişler'e 'polise hakaretten' 200 fidan dikme cezası

Ersoy kardeşler dört yıl önce trafik polisine hakaret etmişlerdi

02 Mart 2016 20:31

Dört yıl önce TEM üzerinde plaka uygulaması yapan trafik ekibinde görevli bir polisle tartışan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, “polise mukavemet ve hakaret” suçundan 200’er fidan dikme cezası aldı.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, magazin dünyasında “Ciciş” lakabıyla tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, aldıkları fidan dikme cezası nedeniyle önceki gün Arnavutköy’deki fidan dikim alanındaydı.

Fidan dikim alanına gelen iki kardeşin eline gerekli ekipmanları veren Orman İşleri yetkilileri, ardından dava dosyasına konmak üzere Ersoy kardeşlerin fotoğraflarını çekti.

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