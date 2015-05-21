'Cicişler'e ceza: Fidan dikecek, 1 yıl bakacaklar

Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, 5 yıl önce gözaltına alındıkları Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bir kadın polis memurunu darp edip, hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. Hakim Bülent Kınay, Ersoy kardeşlere, 100 adet fidanın dikimi ve 1 yıl süreyle bakım ve gözetim yükümlülüğünün yüklenmesine hükmetti.

Yeniden suç işlemeyeceklerine kanaat verildi

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 76. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ile şikayetçi polis memuru D.D.Y. katılmadı. Hakim Bülent Kınay, dosyada incelenecek başka bir husus kalmadığını belirterek kararını açıkladı. Hakim Kınay, sanık Esra-Ceyda Ersoy kardeşleri, kadın polis memuru D.D.Y'yi basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralama suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varan hakim, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıkların 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmeden mahkeme, ayrıca Ersoy kardeşlerin Orman İdaresi'nce temin olunacak 100 adet fidanın dikimi ve 1 yıl süreyle bakım ve gözetim yükümlülüğünün yüklenmesine hükmetti.

'Kardeşimi koruma amaçlı engel olmaya çalıştım'

Esra Ersoy daha önce görülen duruşmalardaki savunmasında “Müştekiye darp ve hakarette bulunmadık.Kardeşim elinden yere düşürdüğü peçeteyi alırken, müşteki diğer peçeteleri de almasını söyledi. Bunun üzerine kardeşim sadece kendi düşürdüğü peçeteyi alacağını, diğerlerini almayacağını söyledi. Müşteki, kapıyı kapatarak kardeşime saldırdı. Kardeşimin kafasını tutarak yerdeki peçeteleri almasını söyledi. Ben de kardeşimi koruma amaçlı engel olmaya çalıştım. Bana da saldırdı darp etti. Dışarı çıkıca polisler de bizi darp etti." ifadelerini kullandı. Ceyda Ersoy da darp ve hakaret etmediğini söyleyerek şunları söylemişti: “Müşteki polis, saçımdan tutarak yerdeki diğer çöpleri almam için zorladı. Kabul etmeyince vurmaya başladı. Müşteki tuvaletin kapısını kapatıp, ikimize saldırdı."