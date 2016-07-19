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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cicişler: Darbe, dualarımız sayesinde önlendi

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, geçen haftalarda Taha Özer’le Umre'ye gitmişti

19 Temmuz 2016 16:39

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy, sosyal medyada, 15 Temmuz cuma gecesi yaşanan darbe girişimine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kendilerine gösterilen tepkilere cevap verdikleri tweet'de, "Belki de bizim dualar sayesinde darbe önlendi nerden biliyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, geçen haftalarda Taha Özer’le Umre'ye gitmiş ve bu yolculuğa çıkmadan önce çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. ‘Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü süreçten bir an önce çıkması için dua etmeye gidiyoruz’ şeklinde açıklama yapan ikilinin paylaşımı tepki toplamıştı.

'Cicişler', bu olaydan birkaç hafta sonra gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı takipçileri tarafından "Siz dua etmeye gittiğiniz için darbe oldu" şeklinde eleştirilere maruz kaldı.

İkilinin, bu eleştirilere yanıt olarak sosyal medya üzerinden verdikleri cevap şöyle:

"Bazıları her saniye biz dua ettik die darbe olduğunu yazıp duruoda bıktık! belkide bizim dualar sayesinde darbe önlendi nerden bliosunuz"

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